(KNA/AC) - Zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs in Fatima hat der Papst in dem portugiesischen Wallfahrtsort für den Weltfrieden gebetet. Als "Pilger des Friedens" bitte er "für die Welt um Eintracht unter den Völkern", sagte Franziskus am Freitagabend vor weit mehr als 100 000 Pilgern an der dortigen Erscheinungskapelle.



Bei seiner Ankunft im Papamobil fuhr Franziskus in langsamem Tempo durch die Menschenmenge ...