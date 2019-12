Der Nachfolger von John Bercow

Der neue Speaker des Unterhauses, Lindsay Hoyle, ist ein weniger bunter Charakter als sein Vorgänger John Bercow. Seine ruhige Art wird ihm helfen, die kommenden Brexit-Debatten zu meistern.

Von LW-Korrespondent Peter Stäuber (London)

Die erste Amtszeit von Lindsay Hoyle als Parlamentssprecher dauerte nicht lange: Gerademal zwei Tage im November saß er auf dem Stuhl des Speaker, dann wurden bereits die vorgezogenen Neuwahlen ausgerufen und das Parlament aufgelöst.

So musste sich Hoyle am Dienstag dieser Woche, als das neue gewählte Unterhaus zum ersten Mal zusammentrat, erneut in einem Votum von den Abgeordneten bestätigen lassen – um sich dann von seinen Kollegen zum Stuhl des Sprechers zerren zu lassen, wie es die britische Parlamentstradition verlangt ...