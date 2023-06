Ein in Schweden als Flüchtling anerkannter Syrer hat im französischen Annecy vier Kleinkinder mit dem Messer schwer verletzt. Motiv: unklar

Messerangriff in Frankreich

Der Messerangreifer rief „Im Namen von Jesus Christus“

Ein in Schweden als Flüchtling anerkannter Syrer hat im französischen Annecy vier Kleinkinder mit dem Messer schwer verletzt. Motiv: unklar

Von Christine Longin (Paris)

Die Szene sieht aus wie auf einer Postkarte: ein idyllischer Park mit blühenden Rosenbüschen und Liegewiesen, die blaue Silhouette der Berge im Hintergrund. Doch am See von Annecy in den französischen Alpen griff ein Syrer am Donnerstagmorgen auf einem Spielplatz mehrere Kleinkinder mit dem Messer an.

Vier Kinder im Alter von ein und zwei Jahren wurden lebensgefährlich verletzt. Auch zwei Erwachsene erlitten Verletzungen. Zwei der Kinder stammen laut Staatsanwaltschaft aus den Niederlanden und Großbritannien und machten mit ihren Eltern Urlaub in Annecy. „Es gab kein offensichtliches terroristisches Motiv“, sagte Staatsanwältin Lise Bonnet-Mathis, die wegen Mordversuchs ermittelt, bei einer Pressekonferenz.

Täter kam als Flüchtling nach Schweden

Regierungschefin Élisabeth Borne sprach von einem „isolierten Individuum“. Der Angreifer wurde zu seinen Beweggründen verhört. Der ursprünglich aus Syrien stammende Täter lebte vor acht Monaten in Schweden und kam nach Frankreich, da ihm die schwedische Staatsbürgerschaft verwehrt wurde, so dessen Ex-Frau gegenüber der AFP.

Die junge Frau, die bis letztes Jahr im Südwesten Schwedens mit dem Mann zusammen lebte, zeigte sich überrascht von der Tat. Sie hatte sich erst vor einigen Monaten von dem 31-jährige Abdalmasih H. scheiden lassen. „Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, was Sie mir erzählen, ist schrecklich. Aber ich hatte keinen Kontakt zu ihm, ich weiß nicht, wo er lebt oder wie es ihm psychisch geht“, so die Ex-Frau, die anonym bleiben wollte.

„Er (...) Mein Gott, er war sehr nett, ich verstehe das nicht“, fügte die junge Frau hinzu, als sie von der Nachricht erfuhr. Sie sagte, dass der Syrer, der sich der französischen Polizei gegenüber als Christ bezeichnet hatte, das Land verlassen habe, weil es ihm „nicht gelungen war, die schwedische Staatsbürgerschaft zu erhalten“.

Der Mann sei in Schweden, wo er seit zehn Jahren lebe, als Geflüchteter anerkannt.

Nach dem Angriff von Annecy müssen unsere ganze Immigrationspolitik und eine Reihe europäischer Regeln infrage gestellt werden. Jordan Bardella, Chef des Rassemblement National

Auf einem im Kurznachrichtendienst Twitter verbreiteten Video ist zu sehen, wie der schwarz gekleidete Mann auf dem Spielplatz auf der Suche nach Opfern herumläuft. Er schiebt eine Frau beiseite und sticht auf ein Kind im Kinderwagen ein.

Ein Screenshot aus einem Video zeigt den mutmaßlichen Täter (l.) kurz nachdem er auf die Kinder eingestochen hatte. Foto: AFP

Dabei soll er BFM zufolge zweimal auf Englisch „Im Namen von Jesus Christus“ gerufen haben. Bei seiner Festnahme soll er zudem ein Gebetbuch und ein Kreuz bei sich gehabt haben. Eine weitere Aufnahme zeigt den Angreifer, der ein nach arabischer Art am Hinterkopf zusammen gebundenes blaues Tuch trägt, mit dem Messer in der Hand auf der Flucht vor einem Verfolger mit Rucksack - offenbar ein Zeuge der Tat.

„Angriff von absoluter Feigheit“

Emmanuel Macron reagierte im Kurznachrichtendienst Twitter entsetzt auf die Attacke. „Ein Angriff von absoluter Feigheit“, schrieb der Präsident. „Die Nation ist unter Schock“. Die Rechtskonservativen und die extreme Rechte brachten die Tat sofort mit der Einwanderungspolitik in Verbindung.

„Nach dem Angriff von Annecy müssen unsere ganze Immigrationspolitik und eine Reihe europäischer Regeln infrage gestellt werden“, forderte der Chef des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, auf Twitter. „Wie viel Zeit werden wir noch mit Quatschen verlieren, statt die unerlässlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Franzosen zu schützen“, schrieb der Fraktionsvorsitzende der konservativen Républicains im Senat, Bruno Retailleau.

Einwanderungsgesetz soll verschärft werden

Seine Partei hatte vor wenigen Wochen einen Entwurf für ein neues Einwanderungsgesetz vorgelegt, mit dem sie auf den Kurs des RN einschwenkt. So soll ein Referendum zur Immigrationspolitik abgehalten werden, das die frühere RN-Chefin Marine Le Pen bereits seit Jahren fordert. Außerdem wollen die Républicains nationales Recht über die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichts setzen, was einen ersten Schritt hin zu einem Austritt Frankreichs aus der EU bedeuten würde.

Während einer Fragestunde an die Regierung zur Prüfung des Gesetzentwurfs zur Anhebung des Rentenalters auf 64 Jahre legen die französischen Abgeordneten wegen des Messerangriffs in Annecy eine Schweigeminute ein. Foto: AFP

Die Regierung hatte ihrerseits ebenfalls ein Einwanderungsgesetz angekündigt, das einerseits die Abschieberegeln verschärfen soll, andererseits aber auch Aufenthaltsgenehmigungen für bestimmte Berufe vorsieht, in denen Mangel herrscht.

Die Vorlage des Entwurfs wurde allerdings immer wieder verschoben, da das Regierungslager nur noch eine relative Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Borne hoffte auf die Unterstützung der Républicains, die aber für ihr eigenes Projekt stimmen wollen, nicht für das der Regierung.

(mit dpa/AFP)

