Merz-Fans fordern Posten als Wirtschaftsminister.

International 2 Min.

Der Merz-Schmerz der CDU

In der CDU grassiert der Merz-Schmerz. Die Anhänger des im Machtkampf unterlegenen Friedrich Merz fordern für ihn den Posten des Wirtschaftsministers.

Von LW-Korrespondent Helmut Uwer (Berlin)

„Jemand wie Friedrich Merz tut der Partei gut.“ Carsten Linnemann, Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung, ist nur einer von vielen, die sich für eine herausgehobene Rolle für den im Machtkampf um die Nachfolge von Angela Merkel als Parteichefin unterlegenen früheren Fraktionschef einsetzen. Erstaunlicherweise kommt die Unterstützung vor allem aus Baden-Württemberg und weit weniger stark aus Merz‘ Heimatland Nordrhein-Westfalen. Allen voran Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hatte sich für seinen Freund Merz stark gemacht und hat nun einmal mehr gegen Merkel das Nachsehen.

Die Merz-Fans wollen ihren Friedrich, der am Parteitag kein Interesse an einem untergeordneten Parteiamt zeigte, mit einem Kabinettsposten belohnen. Sie wollen ihn zum Wirtschaftsminister machen. Dieses Ressort aber hat schon Peter Altmaier inne. Der Saarländer gilt als loyal gegenüber der aus dem Saarland kommenden neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.



Schlüsselfigur Merkel



Eine Änderung im Kabinett aber könnte AKK gar nicht vornehmen. Das könnte nur Merkel. Die aber hat genauso wenig Interesse, ihren früheren Rivalen zum Minister zu machen wie dieser, Minister unter Merkel zu werden. Also bleibt nur irgendeine blumig beschriebene Beratungsfunktion. Mehr ist auch beim ersten Treffen zwischen AKK und Merz letzte Woche nicht herausgekommen. Zwar will man sich erneut treffen. Aber auch das wird nicht viel ändern, da Merz bereits klar gemacht hat, er wolle in der Wirtschaft bleiben.



Für Kramp-Karrenbauer geht es nun in den nächsten Wochen in erster Linie darum, die drohende Spaltung zu verhindern. Für eine Rückkehr zur Geschlossenheit spricht zum einen die Grundeinstellung der CDU, der es immer in erster Linie darum geht, den Kanzler zu stellen. Zweitens geht es in den Umfragen leicht nach oben. Zwar hat die CDU noch keine 40 Prozent erreicht. Aber immerhin hat sie die 30-er Marke erreicht. Vor allen Dingen aber ist der befürchtete Exodus ausgeblieben. Es gab keine Massenaustritte. Und auch die noch auf dem Parteitag dargebotenen, in ihrer Absurdität aber kaum zu überbietenden Verschwörungstheorien sind inzwischen verstummt.



In den kommenden Jahren muss Annegret Kramp-Karrenbauer der CDU beweisen, dass ihre Wahl die richtige war. Foto: DPA

Zeit, sich zu beweisen

Allerdings ist AKKs Versuch eines Versöhnungsangebotes mit der Berufung des 33-jährigen Paul Ziemiak zu ihrem Generalsekretär nach hinten losgegangen. Die Merz-Anhänger sehen ihn als Verräter und unterstellen ihm Absprachen, weil er das Lager gewechselt hat. Und mit dem Wirtschaftsflügel habe er nichts am Hut. Andere sehen ihn als konturlosen Karrieristen, der vor allem durch Hinterzimmerdiplomatie nach oben gekommen ist. Angekreidet wird ihm auch sein abgebrochenes Studium. So sagte etwa der Abgeordnete Andreas Mattfeldt: „Wer in Deutschland politische Verantwortung für die Menschen in unserem Land übernehmen möchte, sollte einen anständigen Beruf erlernt oder studiert haben.“



AKK muss im kommenden Jahr beweisen, dass sie die richtige Wahl war. Der erste Lackmustest ist die Europawahl Ende Mai. Dort darf die CDU nicht unter die 30 Prozent von 2014 fallen. Die eigentliche Bewährungsprobe aber findet erst im Herbst statt, wenn in drei ostdeutschen Ländern gewählt wird. Bei der ostdeutschen CDU ist Merz besser angekommen, dort hofft man auch sehr auf seine Unterstützung im Wahlkampf. Das kann AKK nur nützen. Denn wenn es nicht klappt, hat Merz zumindest seinen Anteil daran.