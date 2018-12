Die Schlacht ist geschlagen. Die Ära der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel ist vorbei. Die von Annegret Kramp-Karrenbauer fängt gerade erst an. Aber was kann sie und was traut man ihr zu?

Der Lohn des Mutes

Christophe LANGENBRINK Die Schlacht ist geschlagen. Die Ära der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel ist vorbei. Die von Annegret Kramp-Karrenbauer fängt gerade erst an. Aber was kann sie und was traut man ihr zu?

Die CDU in Deutschland hat es vorgemacht: den längst fälligen Machtwechsel ...