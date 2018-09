Die Causa Maaßen stellt die GroKo in Deutschland erneut auf eine harte Bewährungsprobe. Die Frage bleibt, wie viele Dämpfer die zerbrechliche Zweckgemeinschaft zwischen Union und SPD noch verkraftet.

Der lachende Dritte

Eric HAMUS Mit der Beförderung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten zum Staatssekretär rückt die Große Koalition erneut an den Rand des Scheiterns.

Dabei wirft die unvorhergesehene Rochade nicht nur die Frage auf, ob die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Laden überhaupt noch im Griff hat.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer kann inzwischen nach Gutdünken walten und seine zweifelhafte Agenda vorantreiben, während er die Kanzlerin, den Koalitionspartner und das gesamte deutsche Volk an der Nase herumführt. Die Liste der Vorwürfe an Maaßen ist lang und beginnt nicht erst mit seinen recht dürftigen Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz.

Anstatt aber, wie vom Juniorpartner in der Koalition gefordert, von sämtlichen Aufgaben entbunden zu werden, wird Maaßen von Seehofer mit einem Vertrauensposten und einem höheren Gehalt belohnt. Die Kanzlerin indessen schweigt während die SPD-Chefin versucht, ihre Basis zu beschwichtigen. Eine Basis, die von Anfang an nicht so recht begeistert war von der Koalition mit der Union.

Maaßen wird abgelöst - und zum Staatssekretär befördert Hans-Georg Maaßen muss nach seinen umstrittenen Äußerungen zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz seinen Posten räumen. Sein neuer Job ist allerdings höher dotiert. Das sorgt für Kritik.

Man darf also gespannt sein, wie lange diese Zweckehe noch halten wird. Neben Maaßen selbst gibt es aber noch einen Gewinner: Als lachender Dritte darf die AfD genüsslich dabei zusehen, wie sich die etablierten Parteien selbst zerlegen.