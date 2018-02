Der alte Kontinent hat ein massives Geldproblem. Ein Fluch, der gleichzeitig auch ein Segen sein könnte.

Der Kommentar: Keine Vertretung ohne Besteuerung

Eric Hamus Der alte Kontinent hat ein massives Geldproblem. Ein Fluch, der gleichzeitig auch ein Segen sein könnte.

Mit der gemeinsamen Verteidigung der Grenzsicherung, der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Armut und Terror und dem Klimaschutz hat sich Brüssel Ziele gesetzt, die ein großes Loch in den Geldbeutel reißen. Mittel, die der EU zur Zeit nicht zur Verfügung stehen. Zumal mit dem Austritt Großbritanniens künftig 15 Milliarden Euro jährlich weniger in die europäische Kasse fließen.



Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Die EU-Kommission hat mit einem Gedanken gespielt: aus eigenen Steuerquellen. Ein Vorschlag, der es eigentlich in sich hat, da er nicht nur sehr schwer zu vermitteln ist, sondern auch zu einer Grundsatzreform in der EU führen müsste. Was angesichts der anhaltenden Debatten über mehr Bürgerbeteiligung aber nicht unbedingt schlecht ist.

Bisher bestand die Haupteinnahmequelle der EU aus Zuschüssen der Mitgliedsstaaten. Nun aber könnten u. a. Teile der Unternehmenssteuern an die EU fließen. Das wäre zumindest ein Anfang. Ein erster Schritt in Richtung EU-Steuern. In Zeiten, in denen sich viele Bürger weniger EU wünschen als mehr, ein abwegiger Gedanke. Aber: Eigene Steuerquellen bedeuten auch mehr Verantwortung für Bürger.

Natürlich flossen Steuergelder jetzt schon nach Brüssel, wenn auch indirekt. Eine direktere Abgabe aber könnte dazu führen, dass sich so mancher Bürger eingehender mit den Themen auseinander setzt, die mit seinen Geldern finanziert werden. Man denke an die Verteidigung, an den Umweltschutz, ja sogar die EU-Politik und die Europawahlen im Allgemeinen. Man will ja schließlich mitbestimmen, wer die Abgaben verwaltet und was damit passiert. Via „No taxation without representation“ zur europäischen Revolution.