Der Kommentar: Geistiger Brandstifter

An den Ausschreitungen des 6. Januar vor dem Kapitol trägt US-Präsident Donald Trump als geistiger Brandstifter die Hauptschuld.

Donald Trump hat einen Eid geschworen: „To preserve, protect and defend the Constitution of the United States ...“, die Verfassung der USA zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen. An diesem 6. Januar 2020, fast auf den Tag genau vier Jahre nach seiner Eidesleistung, hat der Präsident wieder einmal gezeigt, was ihm dieser Schwur bedeutet - nämlich gar nichts.

An dem von der Verfassung vorgesehenen Tag, an dem der Kongress den Sieg von Joe Biden formal bestätigen sollte, fabuliert Trump vor seinen Fans von jener „gestohlenen Wahl“, die nur in seiner Fantasie existiert ...