International 2 Min.

Der Hunger ist zurück

Weltweit leiden wieder mehr Menschen an Unterernährung und Lebensmittelmangel. Besonders ernst ist die Lage in Afrika.

Von LW-Korrespondent Jan Dirk Herbermann (Genf)

Die Vereinten Nationen schlagen Alarm: Seit Mitte des laufenden Jahrzehnts steigt die Zahl der hungernden Menschen weltweit wieder an. Mehr als 820 Millionen Menschen leiden laut dem am Montag in New York veröffentlichten Welternährungsbericht an Hunger. Im Jahr 2015 seien es noch 785 Millionen hungernde Menschen gewesen, zuvor sei der Hunger über zehn Jahre kontinuierlich zurückgegangen.



Zudem stieg der der Anteil der Menschen mit Unterernährung an der Weltbevölkerung seit 2015 leicht an. In den Jahren 2017 und 2018 seien knapp elf Prozent der Erdenbewohner unterernährt gewesen.

Beunruhigender Trend



Die Zunahme des Hungers stelle einen beunruhigenden Trend dar, betonte José Graziano da Silva, der Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen. Es sei eine enorme Herausforderung jedem Menschen genügend zu essen zu geben, betonte er. Die UN hatten 2015 das Ziel ausgegeben, bis 2030 den Hunger auf der Welt zu beseitigen.

Anhänger der Opposition in Venezuela protestieren gegen den weit verbreiteten Nahrungsmangel im ölreichen Staat. Foto: AFP

Laut dem UN-Bericht sind sogar zwei Milliarden Kinder, Frauen und Männer von den verschiedenen Formen der Ernährungsunsicherheit betroffen. Das entspricht mehr als einem Viertel der Weltbevölkerung. Diese Menschen haben laut dem Report keinen regelmäßigen Zugang zu unverdorbenem, nahrhaftem und ausreichendem Essen. Ihre Unterernährung reicht von schwer bis moderat.

Ursachen



Die Experten der FAO und anderer UN-Organisationen, die den Bericht verfassten, führen den Vormarsch des Hungers auf die schwache wirtschaftliche Entwicklung in etlichen Ländern zurück. Zudem wirkten sich die vielen bewaffneten Konflikte und der Klimawandel mit Dürren und Überschwemmungen negativ auf die Ernährungssicherheit aus.Von allen Regionen der Welt wütet der Hunger laut dem UN-Report am schlimmsten in Afrika.



In fast jedem Teil dieses Kontinents sei die Zahl der hungernden Menschen in der jüngsten Vergangenheit gestiegen. Insgesamt gelte jeder fünfte Afrikaner als unterernährt.In Südasien leiden den Angaben nach 15 Prozent der Menschen an Unterernährung, in Lateinamerika und der Karibik sind es sieben Prozent. Laut dem UN-Bericht haben aber auch viele Menschen in Europa und Nordamerika nicht genügend zu essen.



Auf der anderen Seite betonen die Autoren einen weltweiten Anstieg der Fettleibigkeit bei Menschen. Die ungesunde Gewichtszunahme sei besonders oft bei Kindern im schulpflichtigen Alter zu beobachten.An dem Fortschrittsbericht zur Bekämpfung des weltweiten Hungers beteiligten sich auch der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, das Kinderhilfswerk Unicef, das Welternährungsprogramm und die Weltgesundheitsorganisation.