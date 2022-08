Der große Reformer zwischen allen Stühlen

25 Jahre danach Hunderttausende feiern in Berlin den Mauerfall

Berlin erinnerte am Sonntag an den Fall der Mauer vor 25 Jahren. Am Brandenburger Tor feierten Hunderttausende bei einem Bürgerfest und beobachteten am Abend, wie 7000 Ballons, die die Grenze nachzeichneten, in den Himmel stiegen.