Der Glanz des Ruhms

Laurent SCHÜSSLER Wer einmal im Rampenlicht steht, den zieht es immer wieder dahin. "Der Spiegel"-Journalist Claas Relotius warf dafür gar alle deontologisch-moralischen Regeln über Bord.

Claas Relotius ist ein Betrüger. Seine Reportagen, so perfekt sie geschrieben waren, hielten der Wahrheit nicht stand. In einer Zeit, in der Fake News zu einem Modewort avanciert, sind seine Fälschungen Wasser auf die Mühlen der Kritiker eines zeitgenössischen Journalismus. Ganz egal, was die hintergründigen Beweggründe des deutschen Journalisten waren, er hat einem ganzen Berufsstand Schaden zugefügt. Weil das Vertrauen der Leser weiter verloren geht. Nicht nur gegenüber dem deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, für das er vornehmlich schrieb. Nein, alle Medien sehen sich in Zukunft größeren Bedenken vonseiten ihrer Kunden ausgesetzt.



Der 33-Jährige hat sich bislang nicht explizit dazu geäußert, was ihn antrieb, seine Geschichten derart zu manipulieren. Aufgeflogen ist alles durch einen Zufall. Ein aufmerksamer Reporterkollege hatte Zweifel, scheute sich nicht, diese auf einer übergeordneten Ebene anzusprechen und brachte damit nicht nur Relotius, sondern auch dessen Arbeitgeber massiv in die Bredouille. Trotz einer – dem Ruf des Verlagshauses geschuldeten – gewissenhaften Nachkontrolle durch eine interne Instanz, hatten die manipulierten Artikel bis dahin stets alle Hürden genommen.



Das Sein ist wichtig, der Schein nur sekundär. Diese Maxime sollte für alle Journalisten gelten. Bei Relotius war es genau umgekehrt. Der öffentliche Aufschrei, der folgte, war so gewaltig wie die Relotius'schen Ergüsse unverfroren. Kaum jemand, der nicht den Stab über den gebürtigen Hamburger brach. Im Nachhinein recht einfach.



Selbst jene, die ihn noch kurz zuvor ob der erzählerischen Brillanz seiner Reportagen in höchsten Tönen gelobt hatten, ließen ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Dabei hatten sie ihn zuvor mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Relotius war ein kleiner Star im deutschsprachigen Medienraum: Unter anderem erhielt er gleich vier Mal den renommierten deutschen Reporterpreis. So wie Journalisten die besten Sportler, Wissenschaftler oder Philanthropen hochleben lassen, so tun sie es nur allzu gerne auch – manche mögen es paradox, andere selbstverliebt nennen – mit ihrer eigenen Berufssparte.



Das Ziel ist der perfekte Artikel, die optimale Reportage. Interessant geschrieben, mit vielen Details komplettiert und perfekt abgerundet. Schreiber und Leser verfolgen in dieser Hinsicht ein gemeinsames Ziel. Doch das wahre Leben schreibt seine eigenen Geschichten. Und die sind nicht immer rund. Ja, eigentlich recht selten. Doch wer sich einmal im Glanz des Ruhms sonnen konnte, den zieht es immer wieder dorthin zurück. Im Bestreben, das nächste Werk noch besser zu vollenden – aber auch im Konkurrenzkampf mit anderen Journalisten, der in Deutschland recht heftig wütet – riskiert die deontologische Moral, auf der Strecke zu bleiben.



Das darf nicht passieren. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Nämlich der Glaube an die Medien. An die seriösen, nicht an jene Regenbogenpresse, von der man weiß, dass sie oftmals eine subjektive Auffassung der Fakten vertritt. Im Fall Relotius ist es aber passiert. Mit den bekannten Folgen.



Diese Causa sollte eine Mahnung für alle sein, die im Medienbereich arbeiten. Aber auch für die Leser. Ein Journalist hat per definitionem eine andere Herangehensweise an ein Thema als ein Literat. Der Schwerpunkt ist ein anderer. Nämlich der Wert der Nachricht. Wenn sich in Zukunft alle Seiten dessen vermehrt bewusst würden, hätte der Fall Relotius, so absurd es klingen mag, doch noch zu einem besseren Journalismus verholfen.