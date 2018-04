Der Geist ist aus der Flasche

Donald Trumps verbale Drohungen in puncto Syrien verwirren und verunsichern die Welt. Der US-Präsident ist mittlerweile ein Experte im Ablenken.

Außenpolitik ist immer auch ein bisschen Innenpolitik. Bestes Beispiel hierfür ist die verbale Eskalation des US-Präsidenten nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff im syrischen Duma.



Hatte er noch vor einer Woche aus heiterem Himmel den Abzug der US-Soldaten aus Syrien bekanntgegeben, kündigte er am Mittwoch per Tweet einen Militärschlag ebendort an.



Der Zeitpunkt war kein Zufall, denn am Vortag hatte eine FBI-Razzia gegen Donald Trumps langjährigen Anwalt stattgefunden ...