Der deutsche Lockdown steht wieder einmal auf dem Prüfstand

Der deutsche Lockdown steht am Mittwoch wieder einmal auf dem Prüfstand. Kanzlerin Merkel wehrt sich gegen Lockerungen, doch selbst Parteifreunde fordern einen konkreten Fahrplan dafür.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)



Selbstverständlich ist es ein Unterschied, ob man Kanzlerin von Deutschland ist oder Professor der Soziologie. Was Angela Merkel und Armin Nassehi verbindet: Sie wie er sind in ihrem Metier so etwas wie Stars. Obwohl es das in Politik wie Wissenschaft ja angeblich nicht gibt.

Nassehi lehrt in München, er beschäftigt sich intensiv mit dem Verhältnis von Politik und Gesellschaft ...