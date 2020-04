Der deutsche Fußball hat einen Sonderstatus in der Corona-Krise

Die deutsche Bundesliga will zurück auf den Platz – und drängt die Politik, es ihr schnell zu erlauben.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Der Regierungssprecher will nichts sagen. „Ich hab’ zu dem Thema nichts beizutragen.“ Der Sprecher des Bundesgesundheitsministers sagt: „Das ist eine Sache des Arbeitsschutzes – und also des Bundesarbeitsministeriums.“ Und die Sprecherin des Bundesarbeitsministers sagt, in ihrem Haus „machen sich die Experten gerade Gedanken dazu“. Weshalb – genau! – auch sie nichts sagen will.

Da ist, Montagmittag nach eins, das einzige, was feststeht in Sachen Profi-Fußball in Zeiten von Corona, dass nichts feststeht ...