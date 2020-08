Die norditalienische Stadt Bergamo hat die Apokalypse erlebt: In keiner anderen Stadt der Welt sind gemessen an der Einwohnerzahl so viele Menschen an Covid-19 gestorben wie hier.

Der Corona-Schock sitzt in Bergamo immer noch tief

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom) Giovanni Ceresoli hat dem Horror in die Augen geblickt: Der 67-Jährige wohnt unweit des Friedhofs von Bergamo und hat im März die Kolonnen der Militär-Camions, die die Särge der Toten abtransportierten, unter seinem Wohnzimmerfenster vorbeifahren sehen. Wie in einer Luftblase Er litt zu dieser Zeit ebenfalls an Covid-19: Zehn Tage lang 38 Grad Fieber und Husten ...