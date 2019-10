Der Chefoligarch der Ukraine

Ein gutes halbes Jahr nach Präsident Wolodymyr Selenskyjs Amtsantritt steht der korruptionsumwitterte Magnat Ihor Kolomojskyj als großer schwarzer Schatten hinter ihm.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)

Vor der Verhandlung halten in der Ukraine viele Menschen den Atem an. Am Dienstag behandelt ein Kiewer Verwaltungsgericht die Klage des ukrainischen Dollarmilliardärs Ihor Kolomojskyj auf die Rückgabe seiner Aktien an der 2016 verstaatlichten Bank.

Ihr früherer Besitzer behauptet, damals habe man ihn zu gezwungen, seine Bank zu einem Spottpreis abzugeben und fordert zwei Milliarden Dollar Schadensersatz.

„Der Prozess des Jahres“

„Der Prozess des Jahres“ titelt das Wirtschaftsportal biz ...