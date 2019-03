Dépoussiérer la Constitution belge

Politologues et constitutionnalistes veulent réformer ce texte fondamental considéré autrefois comme particulièrement moderne.

Par notre correspondant Max Helleff (Bruxelles)



En 1830, la Constitution belge était l’une des plus libérales qui soit. Elle devait inspirer les constituants d’autres pays comme l’Espagne, la Grèce, le Luxembourg et la Roumanie. Mais aujourd’hui, le texte fondamental a pris la poussière. Il est jugé dépassé par une soixantaine de chercheurs et d’académiques qui lancent un appel au monde politique pour le réformer.







Et de fait, l’actuelle Constitution belge ne protège pas certains droits fondamentaux ...