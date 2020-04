Der prominente Anti-Apartheid-Aktivist Denis Goldberg starb im Alter von 87 Jahren.

Denis Goldberg gestorben

Denis Goldberg verbrachte 22 Jahre in Haft. picture alliance / dpa

(dpa) - Der Südafrikaner sei nach einem zweieinhalbjährigen Kampf gegen Lungenkrebs am späten Mittwochabend gestorben, sagte Debbie Budlender, die Managerin des Denis Goldberg Legacy Foundation Trusts, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dass er so lange noch gelebt habe, sei ein „Zeichen seiner Entschlossenheit und seines Mutes“ gewesen. Er war 87 Jahre alt.

Der Sohn einer liberalen jüdischen Familie war einer der prominentesten weißen Gegner des rassistischen Apartheidregimes in Südafrika. Der Bauingenieur und überzeugte Kommunist wurde zusammen mit dem späteren Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela vor Gericht gestellt und verbrachte 22 Jahre in Haft. Daraufhin ging er ins Exil nach London und kehrte erst 2002 nach Südafrika zurück.

