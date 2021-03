Den Deutschen geht die Corona-Geduld aus

Zu Beginn des zweiten Pandemiejahres hadern viele Deutsche mit den bestehenden Restriktionen. Und verlieren das Vertrauen in die Regierung.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Wie es aussieht, ist Angela Merkel mit ihren Regierten gerade nicht ganz so zufrieden. Sie und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder - so hat es die deutsche Kanzlerin in den Beschluss-Entwurf für die Konferenz am Montag schreiben lassen - dankten „den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Solidarität“. Anfang März stand da noch „Unterstützung“ und „breite Solidarität“ und „große Disziplin“. Und Mitte Januar waren die 17 sogar noch „von Herzen dankbar“.

Umgekehrt scheint es, als verlören die Regierten mit den Regierenden gerade die Geduld ...