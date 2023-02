Die Meeresschutzkonferenz ruft zu beschleunigtem Schutz der Ozeane auf und unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit indigenen Völkern.

International 4 Min.

Schutz der Meere

Den blauen Korridor bewahren

Die Meeresschutzkonferenz in Vancouver ruft zu beschleunigtem Schutz der Ozeane auf und unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit indigenen Völkern.

Von Gerd Braune (Vancouver)

Mit dem Aufruf, die Einrichtung von Meeresschutzzonen zu beschleunigen, endete in Vancouver die Internationale Meeresschutzkonferenz IMPAC5. Bemühungen, bis Ende dieses Jahrzehnts 30 Prozent der Meeresfläche unter Schutz zu stellen, müssten verstärkt werden. Der Blick richtet sich nun auf die bevorstehenden abschließenden Verhandlungen über einen rechtlich bindenden Vertrag, der die Schaffung von Schutzgebieten in internationalen Gewässern erleichtern soll.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig

Meeresschutzgebiete, die nationale Grenzen überschreiten, müssten geschaffen werden, um den Schutz von Ökosystemen und die Wanderungen von Arten in „blauen Korridoren“ zu ermöglichen, heißt es in einer Erklärung, die die beiden Co-Vorsitzenden der Konferenz, Kanadas Umweltminister Steven Guilbeault und Fischereinministerin Joyce Murray im Namen „vieler Teilnehmer“ des Meeresschutzkongresses in Vancouver veröffentlichten. Diese Schutzgebiete müssten „ökologisch repräsentativ“ sein. Unabdingbar sei die Partnerschaft mit den indigenen Völkern und eine „indigen-geführte Naturschutzpolitik“.

Der „International Marine Protected Areas Congress“, kurz „IMPAC“, ist ein Forum, das Regierungsvertreter, Fachleute und Forschende, nicht staatliche Organisationen (NGOs) und indigene Völker zusammenbringt, um den Meeresschutz voranzutreiben. Zur Konferenz in Vancouver kamen rund 4.000 Teilnehmer aus etwa 120 Ländern. Ihre Bedeutung war dadurch gestiegen, dass vor zwei Monaten in Montreal die UN-Staatengemeinschaft bei der Verabschiedung des Globalen Rahmenwerks für Biodiversität beschlossen hatte, bis 2030 mindestens jeweils 30 Prozent der Meeres- und der Landfläche unter Schutz zu stellen. Dadurch hat nach Einschätzung vieler Teilnehmer des Vancouver-Kongresses der Meeresschutz an Stellenwert und internationaler Beachtung gewonnen.

Es geht aber nicht nur um Quantität, also Prozente und Quadratkilometer. Es geht um Qualität.

Der Kongress zeigte, dass in den vergangenen Jahren bei der Ausweisung von Schutzgebieten Fortschritte erzielt wurden. In vielen Meeresregionen – im Atlantik, dem Pazifik, im Indischen Ozean, rund um Australien, in Mikronesien und in der Arktis – werden Schutzzonen, sogenannte „marine protected areas“ (MPAs), geschaffen oder Pläne für die Ausweisung von Schutzzonen. Es geht aber nicht nur um Quantität, also Prozente und Quadratkilometer. Es geht um Qualität: Es müssen Gebiete sein, die besonders wichtig und repräsentativ für Meereshabitate sind. Nur so kann Biodiversität gesichert werden. Und es müssen große Flächen und Netzwerke sein, nicht kleine, isolierte Meeresgebiete.

Einbeziehung indigener Völker

Internationale Abkommen wie die UN-Deklaration über die Rechte der indigenen Völker (UNDRIP) sollen sicherstellen, dass Naturschutz nicht dazu führt, dass die Ureinwohner ihre traditionellen Praktiken wie Jagd und Sammeln von Früchten nicht mehr ausüben dürfen. Auch das in Montreal vor zwei Monaten beschlossene Weltnaturabkommen, das „Global Biodiversity Framework“, nimmt immer wieder Bezug auf Rechte und Kenntnisse indigener Völker.

Eine Insel für sich allein Zu Besuch bei einem Inselmakler: So realistisch ist der Traum vom eigenen Eiland.

Jetzt soll an der Westküste Kanadas ein Meeresschutzgebiet im Bereich der 100.000 Quadratkilometer großen „Great Bear Sea“ eingerichtet werden, geführt von einer Koalition von 15 First Nations der Westküste und den Regierungen Kanadas und British Columbias. Das Kern-Schutzgebiet soll eine Größe von etwa 30.000 Quadratkilometern haben.

Wir leben immer noch vom Ozean, von Fischen und Muscheln. Dallas Smith, Präsident des Nanwakolas Council

„Wir leben immer noch vom Ozean, von Fischen und Muscheln“, sagt Dallas Smith, Präsident des Nanwakolas Council, der sechs der First Nations vertritt. Seit vielen Jahren setzt er sich mit den beteiligten First Nations für Meeresschutz ein. „Die Regierung wollte auch Meeresschutzgebiete, aber nach ihren Vorstellungen. Jetzt haben wir eine Vereinbarung über eine gemeinsame Planung und ein gemeinsames Management getroffen“, sagt er. In Vancouver traten die indigenen Völker aus Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Ozean als wichtige Akteure im Meeresschutz auf. Gastgeber vom IMPAC5 waren neben den Regierungen Kanadas und der Provinz British Columbia die im Raum Vancouver lebenden First Nations, die Squamish-, Musqueam und Tsleil-Waututh-Nationen.

Schutz der Meere entscheidet sich auf „Hoher See“

Innerhalb der 200-Seemeilenzonen, der „ausschließlichen Wirtschaftszonen“, haben nationale Regierungen das Recht, Schutzzonen einzurichten. Schwieriger ist es, in den internationalen Gewässern, der „Hohen See“. Da mehr als 60 Prozent der Meere internationale Gewässer sind, ist das Ziel, 30 Prozent der Meeresfläche unter Schutz zu stellen, nur zu erreichen, wenn Schutzgebiete auch auf Hoher See eingerichtet werden. So war 2016 eine Vereinbarung über die Ausweisung des Meeresschutzgebiets Rossmeer in der Antarktis getroffen worden. Ende Februar bis zum 3. März sollen nun in New York die abschließenden Verhandlungen über ein Abkommen im Rahmen des internationalen Seerechts stattfinden. Es soll den Schutz und die nachhaltige Nutzung von Biodiversität in internationalen Gewässern ermöglichen. In der Erklärung der Konferenzvorsitzenden wird ein „zeitnaher“ Abschluss der Verhandlungen gefordert.

Luxemburg: 30 Jahre auf Hoher See Am 9. November 1990 installiert das Wirtschaftsministerium ein eigenes Schiffsregister für Ozeanriesen - ein erfolgreiches Projekt, das dennoch der Reform bedarf.

Ein wichtiges Thema in Vancouver und beim internationalen Meeresschutz ist der Tiefseebergbau. Die deutsche Bundesregierung hatte sich im November vergangenen Jahres für eine „vorsorgliche Pause“ beim Tiefseebergbau eingesetzt und mitgeteilt, auf Weiteres keine Anträge auf kommerziellen Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee zu unterstützen. Kanada gab am Donnerstag in Vancouver bekannt, dass es ebenfalls in seinem Hoheitsgebiet keinen Bergbau auf dem Meeresboden zulassen werde.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.