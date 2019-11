Die Wahl vom 20. Oktober, die nach der offiziellen Auszählung von Morales gewonnen wurde, solle annulliert werden, forderten die Führer der Kundgebung in La Paz am Donnerstagabend (Ortszeit).

Demonstranten in Bolivien fordern Rücktritt von Staatschef Morales

(dpa) - Bei Kundgebungen in La Paz und Santa Cruz de la Sierra haben Demonstranten den Rücktritt von Staatschef Evo Morales und Neuwahlen gefordert. Die Wahl vom 20. Oktober, die nach der offiziellen Auszählung von Morales gewonnen wurde, solle annulliert werden, erklärten die Führer der Kundgebung in La Paz am Donnerstagabend (Ortszeit). Die Demonstranten distanzierten sich auch von der Forderung des zweitplatzierten Kandidaten der Präsidentenwahl, Carlos Mesa, der eine Stichwahl mit Morales anstrebt.

Die Regierung hat einer Überprüfung der Stimmenauswertung zugestimmt. Mesa hat die Teilnahme an dieser Überprüfung abgelehnt, obwohl die Regierung sich dazu verpflichtet hat, das Ergebnis der Revision als bindend anzunehmen, und gegebenenfalls eine Stichwahl auszurufen.

Morales, der seit 2006 im Amt ist, hatte nach Angaben der Wahlbehörden mit 47,08 Prozent der Stimmen gegen Mesa (36,51 Prozent) gewonnen. Damit erreichte Morales die zehn Prozentpunkte Vorsprung, die in Bolivien für einen Sieg im ersten Wahlgang nötig sind. Die Opposition wirft der Regierung Wahlbetrug vor, Mesa hat das Ergebnis bislang nicht anerkannt.