Demokratisches Vorbild

Es ist Europas Pflicht, Tunesien auf seinem Weg der Demokratisierung zu unterstützen.

Es war ein kleines politisches Erdbeben, das Tunesien in der ersten Runde der Präsidentenwahl am vergangenen Sonntag erschütterte. Kein Kandidat der etablierten Parteien schaffte es in die Stichwahl. Mehr noch: Es sind zwei Anti-System-Politiker, die nun um das höchste Amt in Tunis buhlen. Mit System ist die Fortsetzung der Korruption und sozialen Ungerechtigkeit des geschassten Despoten Zine el-Abidine Ben Ali gemeint.

Die Stichwahl ist auch ein Kampf zwischen Vergangenheit und Moderne ...