Demokratie in der Corona-Krise: "Eine einmalige Gelegenheit für Autokraten"

Der Politologe Florian Bieber erklärt, auf was Demokraten während und nach der Corona-Krise achten müssen.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich vor wenigen Tagen vom Parlament in Budapest mit umfassenden Sondervollmachten ausstatten lassen, die es ihm erlauben, ohne zeitliche Befristung auf dem Verordnungsweg zu regieren. Aber auch lupenreine Demokraten ergreifen derzeit radikale Maßnahmen. Der Luxemburger Florian Bieber, Politologe an der Universität Graz, erläutert, warum Demokratien in Krisenzeiten besonders gefährdet sind.

Florian Bieber, in Ungarn höhlt Viktor Orbán das, was dort noch von Demokratie übrig ist, weiter aus ...