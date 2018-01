(rc) - Der Delaware-River, der die Grenze zwischen dem Staat Pennsylvania und New Jersey in den USA zieht, ist momentan zugefroren. Unzählige Schaulustige sehen sich seit einigen Tagen die spektakuläre Eislandschaft an. Auch in den sozialen Medien reihen sich die Bilder- und Videoberichte über den vereisten Fluss.

The Delaware river in Morrisville, Bucks County is a frozen winter wonderland #WinterWeather pic.twitter.com/KoAaiNav5s — Justin Udo (@JustinUdo) January 16, 2018





Wetterspezialisten fürchten, dass es in den kommenden Tagen oder Wochen zu starken Überflutungen in der Gegend kommen könnte. Den Medienberichten der USA zufolge sollen bereits am Montag einige Straßen entlang des Flusses gesperrt worden sein. Es gilt Warnstufe Gelb wegen Risiko von Hochwasser.

Panoramic of the ice jam on the Delaware River looking towards #Trenton from #Morrisville Pa. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/03fbDC6ypU — Matt Schaffer (@photoguy603) January 15, 2018

George Mclay, Polizeichef von Moorisville (Philadelphia/USA), erklärte dem „CBS Philly“, dass es nur Grund zur Sorge gibt, falls das Eis zu schnell schmilzt. Nur wenn dann der Pegel die Grenze von 9 Meter übersteigt, werden die Straßen überflutet und die Einwohner entlang des Flusses müssen evakuiert werden.