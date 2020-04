In Deutschland wird am Mittwoch über Lockerungen der Corona-Regeln geredet - was aber nicht zwangsläufig heißt, dass sie auch kommen werden. Die Meinungen gehen auseinander.

Debatte über Lockerung der Beschränkungen in Deutschland: Versuch und Irrtum

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin) Acht Tage genau ist es her, da sagte der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ in einem sehr langen Interview manches zum Regiertwerden und zum Regieren in Zeiten von Corona ...