Der Mann habe die Vorwürfe umfassend eingeräumt, teilten die Ermittler am Dienstag in Wiesbaden mit. Er sei am Sonntag vorläufig festgenommen, mangels Haftgründen aber am Montag wieder freigelassen worden.

Datenklau: Verdächtiger nach Geständnis freigelassen

Der Mann habe die Vorwürfe umfassend eingeräumt, teilten die Ermittler am Dienstag in Wiesbaden mit. Er sei am Sonntag vorläufig festgenommen, mangels Haftgründen aber am Montag wieder freigelassen worden.

(dpa) - Der Verdächtige im Fall des massiven Datenklaus bei Politikern und Prominenten in Deutschland ist nach einem Geständnis wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Er habe die Vorwürfe umfassend eingeräumt, teilten die Ermittler am Dienstag in Wiesbaden mit. Er sei am Sonntag vorläufig festgenommen, mangels Haftgründen aber am Montag wieder freigelassen worden.

Deutschland: Private Daten von vielen Politikern veröffentlicht Wohnadressen, Handynummern, Briefe: All dies und mehr hat ein unbekannter Angreifer ins Netz gestellt. Experten in Mainz und Saarbrücken sind an den Ermittlungen beteiligt.

In einer Vernehmung nannte der 20-Jährige Ärger über Äußerungen seiner Opfer als Motiv für seine Taten. Das teilte Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk, der Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, am Dienstag in Wiesbaden mit. Zudem habe er erklärt, dass er alleine gehandelt habe. Die bisherigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer mutmaßlicher Täter gegeben, ergänzte Ungefuk.

Festnahme in Deutschland nach Datenklau Datendiebstahl in großem Stil. Persönliche Informationen zahlreicher Politiker und Prominenter wurden im Internet veröffentlicht. Jetzt haben die Ermittler in Deutschland einen Mann festgenommen.

Der verdächtige 20-Jährige soll über das inzwischen gesperrte Twitter-Konto @_0rbit im Dezember zahlreiche persönliche Daten von Politikern und Prominenten als eine Art Adventskalender veröffentlicht haben. Rund 1.000 Politiker, Prominente und Journalisten sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums von dem Online-Angriff betroffen. Etwa 50 Fälle seien schwerwiegender, weil größere Datenpakete wie Privatdaten, Fotos und Korrespondenz veröffentlicht worden seien.