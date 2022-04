„Den Namen pfeifen die Spatzen von den Dächern“

Exklusiv für Abonnenten

Der Ghanaer Samuel Yeboah suchte Schutz in Deutschland. Doch weil ein Feuer in seiner Asylunterkunft gelegt wurde, kam er 1991 ums Leben. Die Stadt Saarlouis wollte von einem rechtsextremen Hintergrund lange nichts wissen. Bis jetzt, nach mehr als 30 Jahren, ein stadtbekannter Nazi verhaftet wurde. Eine Spurensuche in Saarlouis.