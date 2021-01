Das wird 2021: Deutschlands "Superwahljahr"

2021 kommt Deutschland aus dem Wählen nicht heraus - vom CDU-Chef bis zu dem oder der Neuen im Kanzleramt.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Natürlich melden sich sofort die Ausdeuter zu Wort. Kaum hat das Kanzlerinamt die Neujahrsansprache von Angela Merkel veröffentlicht - wie gewohnt am vorletzten Altjahrsabend - geht es los. Was denn nun dieser Satz fast ganz am Ende heißen soll? Und ob er nicht ganz klar bedeutet, dass…?

Es ist das Übliche ...