Das war 2019: Oktober: Jean-Claude Hollerich wird Kardinal

Auf Linie mit dem Papst: Im Oktober steigt Erzbischof Jean-Claude Hollerich in das zweithöchste Amt der katholischen Kirche auf.

Der 1. September 2019 ist so ein Tag, den Marie-Anne Hollerich nicht vergessen wird. Dabei begann er für die Seniorin ganz unspektakulär – mit einer Sonntagsroutine. Wie so oft schaut sie sich um die Mittagszeit im italienischen Fernsehen die Übertragung des Angelusgebets vom Petersplatz in Rom an. Beiläufig hört sie dann einen Namen, der sie aufhorchen lässt – und das aus dem Munde keines Geringeren als des Papstes.

Jean-Claude Hollerich – hatte Franziskus da nicht gerade den Namen ihres Sohnes genannt? „Sie glaubte etwas vom Kardinalskonsistorium gehört zu haben, aber sie war sich nicht ganz sicher“, erzählte dieser Sohn später dem „Luxemburger Wort“ ...