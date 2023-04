Das bizarre Ende von „Bruder Nr. 1“: Vor 25 Jahren starb Pol Pot

Der Mekong hat einiges zu bieten. Schneebedeckte Berge am Himalaja und tiefe Schluchten im chinesischen Yunnan, das Goldene Dreieck in Thailand, rauschende Wasserfälle in Laos, die Khmer-Stätten Kambodschas und das Flussdelta in Vietnam sind nur einige Höhepunkte.