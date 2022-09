Das Trauma überwinden

Foto: Getty Images

Historiker gehen inzwischen von bis zu 6.000 indigenen Kindern aus, die durch Krankheiten, Unterernährung und Missbrauch in katholischen Umerziehungsinternaten ihr Leben ließen. An einer kleinen Gedenkstätte vor dem Ontario Legislative Building in Toronto erinnern Kinderschuhe an ihr tragisches Schicksal.