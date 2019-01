Das tödliche Geschäft mit dem geklauten Benzin

In Mexiko hat die Mafia mit dem Energiemarkt ein neues lukratives Betätigungsfeld. Dutzende Tote bei der Explosion einer illegalen Pipeline

Ein ohrenbetäubender Knall, dann schlugen die Flammen an der Benzinpipeline mehrere Meter hoch in den Himmel und griffen auf die Menschen über. Mindestens 85 Tote und 74 Verletzte zählten die Rettungskräfte bis zum Sonntag in Tlahuelilpan im Bundesstaat Hidalgo, nahe von Mexiko-Stadt. Es war ein Inferno, das vor allem dadurch zu erklären ist, dass sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagabend Hunderte Menschen an der Pipeline Tuxpan-Tula befanden und illegal Sprit abzapften. Sie alle traf die volle Wucht der Explosion.