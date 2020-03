Das Stehaufmännchen

Die Schwächen von Joe Biden könnten die größte Stärke als Herausforderer Donald Trumps sein. Ein Porträt von LW-Korrespondent Thomas Spang.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)



Richard Komi (52) hat immer viel von ihm gehalten. Als Sicherheitspolitiker im US-Senat, treuer Vizepräsident Barack Obamas und nun als Kandidat um die Präsidentschaftswahlen-Nominierung der Demokraten. Doch so schwer hat es ihm Joe Biden noch nie gemacht, an seinen Erfolg zu glauben, wie an diesem Sonntag Anfang Februar im „Rex Theater“ von Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire.

Komi bekam ohne Mühe einen Platz in der ersten Reihe neben anderen „Joe“-Fans, die ihn verehrten oder aus Mitleid kamen ...