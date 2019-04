Das Feuer wütet bis in den frühen Morgen, die wohl berühmteste Kathedrale der Welt ist erheblich beschädigt. Doch die Struktur bleibt erhalten, der Brand ist gelöscht. Präsident Macron macht den Franzosen Mut.

Das Schlimmste verhindert: Feuer in Notre-Dame gelöscht

(dpa) - Die Feuerwehr hat den verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame nach mehrstündigen Löscharbeiten bis zum frühen Dienstagmorgen unter Kontrolle gebracht. Der Brand sei vollständig gelöscht. „Das ganze Feuer ist aus“, sagte der Sprecher der Feuerwehr, Gabriel Plus, am Dienstagmorgen. Nun beginne die Phase der Begutachtung.

Frankreich will das berühmte Wahrzeichen wieder instandsetzen. „Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen“, sagte Staatschef Emmanuel Macron am späten Montagabend. „Denn das ist es, was die Franzosen erwarten“. Das Feuer war am Montagabend in der weltberühmten Kathedrale im Herzen von Paris ausgebrochen. Die Flammen verwüsteten kurz vor Ostern den Sakralbau, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen sind drei Menschen leicht verletzt worden. Dabei handele es sich um zwei Polizisten und einen Feuerwehrmann, teilte die Pariser Feuerwehr am Dienstagmorgen mit. Die Struktur der Kathedrale sei nach neun Stunden „erbittertem Kampf“ erhalten, die wichtigsten Kunstwerke habe man retten können. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt, bislang wird dabei die Spur eines Unfalls verfolgt.



6 Die Löscharbeiten seien erfolgreich verlaufen, man habe das Feuer unter Kontrolle, so ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zum Dienstag. AFP

um weitere Bilder zu sehen. Die Löscharbeiten seien erfolgreich verlaufen, man habe das Feuer unter Kontrolle, so ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zum Dienstag. AFP Die frühgotische Kathedrale ist allerdings erheblich beschädigt worden. Unter anderem ist der kleine Spitzturm, eines der charakteristischen Merkmnale von Notre-Dame, eingestürzt. AFP Auch in den frühen Morgenstunden sind die Feuerwehren noch zugange. AFP Die Staatsanwalt geht derzeit von Fahrlässigkeit bei laufenden Bauarbeiten in der Kathedrale als Brandursache aus. In Richtung Brandstiftung werde nicht ermittelt. AFP Hunderte Feuerwehrleute und Polizisten waren die ganze Nacht im Einsatz. AFP Unabhängig von der Ursache: Paris steht unter Schock. AFP

Wie die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am frühen Dienstagmorgen in Paris bestätigte, drehen sich die Ermittlungen um eine „unbewusste Zerstörung“ durch Feuer. Von möglicher Brandstiftung war keine Rede. Nach ergänzenden Medienberichten könnte der Brand durch Bauarbeiten auf dem Dach der Kirche ausgelöst worden sein. Die Staatsanwaltschaft nahm zu dieser Annahme keine Stellung.

Das Feuer sorgte weltweit für Entsetzen.



Der Inbegriff von Frankreichs Kathedralen Die frühgotische Pariser Bischofskirche Notre-Dame ist ein Wahrzeichen von Paris. Vielen gilt sie als Inbegriff von Frankreichs Kathedralen. Sie liegt exponiert auf der Seine-Insel Ile de la Cite im historischen Zentrum und wird pro Jahr von rund 12 bis 14 Millionen Menschen besucht. Das monumentale Kircheninnere mit fünf Schiffen ist 130 Meter lang und 35 Meter hoch. Die beiden Türme der Fassade erreichen 69 Meter Höhe. Der Nachfolgebau früherer Bischofskirchen wurde 1163 begonnen. Bereits 1182 war der Chor fertiggestellt, danach folgten das Hauptschiff sowie die Westfassade (1225) und die Türme (1250). Während der Revolution wurde sie zunächst als revolutionärer "Tempel des Höchsten Wesens", entweiht, später als Weinlager genutzt. Erst Napoleon ordnete 1802 wieder eine Nutzung für den Gottesdienst an und krönte sich hier im Dezember 1804 in Anwesenheit von Papst Pius VII. selbst zum Französischen Kaiser. Victor Hugos Roman "Der Glöckner von Notre Dame" (1831) machte das verfallende Gotteshaus zum Gegenstand romantischer Verklärung. Wie der Name Notre-Dame (Unsere Liebe Frau) sagt, ist die Kathedrale der Gottesmutter Maria geweiht. 2006 wurde der Vorplatz (parvis) gegen politischen Widerstand nach Papst Johannes Paul II. (1978-2005) benannt. Zuletzt wurde angekündigt, Notre-Dame werde bis 2027 für 60 Millionen Euro renoviert. (KNA)

Geberkonferenz geplant

Eine internationale Geberkonferenz soll zudem für den angestrebten Wiederaufbau Geld sammeln. Einen entsprechenden Vorschlag verkündete die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, über ihren Twitter-Account. Sie wolle die Spenderkonferenz im Rathaus von Paris veranstalten, um die notwendigen Mittel für den Wiederaufbau der Kathedrale zusammenzubekommen. Die Region Île-de-France will zehn Millionen Euro bereitstellen.



Auch erste Großspender haben bereits ihre Bereitschaft an der Mitfinanzierung bekräftigt. Die Familie des französischen Unternehmers und Milliardärs Bernard Arnault kündigte über Arnaults Luxuslabel LVMH an, sich mit 200 Millionen Euro an der Rekonstruktion beteiligen zu wollen. Zudem will die Gruppe, zu der unter anderem die Marken Moët Hennessy und Louis Vuitton zählen, ihre Teams bei Kreativität, Architektur oder Finanzen zur Verfügung stellen.

Je vais proposer que nous organisions dans les prochaines semaines une grande conférence internationale des donateurs, que je suis prête à accueillir à l'Hôtel de Ville, avec des mécènes du monde entier, afin de lever les fonds nécessaires à la restauration. #le79inter #NotreDame — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 16, 2019

Zuvor hatte bereits die französische Milliardärsfamilie Pinault 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau versprochen. Der Geschäftsmann François-Henri Pinault verkündete, er und sein Vater François Pinault hätten entschieden, dass die Familien-Holding Artemis den Betrag bereitstellen werde, um sich an der Anstrengung zum Wiederaufbau von Notre-Dame zu beteiligen. François-Henri Pinault ist Chef des Luxuskonzerns Kering, zu dem Modemarken wie Gucci, Brioni und Saint Laurent gehören.

Die superreichen Franzosen Arnault und Pinault sind als Kunstliebhaber, Mäzene und Konkurrenten bekannt.