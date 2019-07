Das Porträt: Der Erneuerer

Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis gewinnt die Wahl in Griechenland mit absoluter Mehrheit. Er verspricht wichtige Reformen für das Land und steht somit auch unter enormen Erfolgsdruck.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)



Kyriakos Mitsotakis konnte am Sonntag gleich doppelt feiern: seinen Namenstag und seinen Wahlsieg. Zu den persönlichen Gegenständen, die der designierte griechische Premierminister an diesem Montag mit in die Villa Maximos nehmen wird, den Amtssitz des Ministerpräsidenten, gehören auch jene Familienfotos, die bisher hinter seinem Schreibtisch im Hauptquartier der konservativen Nea Dimokratia (ND) standen.



Es sind viele Fotos, denn die Sippe ist groß ...