"Das nächste Mal kommst du ins Krankenhaus“

Immer lauter wird die Kritik am „exzessiven Gewalteinsatz“ der Polizei bei den Rentenreform-Protesten. Vor allem eine Brigade sorgt für Unmut.

Von Christine Longin (Paris)

Die Männerstimme, die in der gut 20 Minuten langen Aufzeichnung zu hören ist, klingt herablassend. Sie gehört einem Polizisten, der eine Gruppe von Demonstrierenden gegen die Rentenreform bedroht. Die sieben jungen Leute hatten sich vergangene Woche in eine Seitenstraße von Paris verirrt und waren dort auf eine der berüchtigten motorisierten Sondereinheiten der Polizei getroffen.

„Das nächste Mal landest du nicht auf der Polizeiwache. Das nächste Mal kommst du in den Krankenwagen, um ins Krankenhaus eingeliefert zu werden“, sagt der Polizist auf der Tonaufnahme, die die Zeitung „Le Monde“ und das Internetportal Loopsider veröffentlichten. Zweimal sind Ohrfeigen zu hören. Ein Beamter ätzt: „Du fängst an zu stottern? Vielleicht willst du noch eine, die ich dir auf den rechten Kiefer knalle?“ Ein anderer bemerkt: „Du hast Glück, dass du sitzt. Denn sonst würde ich dir die Beine kaputt schlagen.“

Unter den Bedrohten ist Souleyman, ein Student aus dem Tschad. Er erstattet Anzeige wegen sexueller Gewalt, die die Beamten bei der Körperkontrolle anwandten. Für ihn ist klar, dass er wegen seiner Hautfarbe zum Ziel wurde. Frankreichs Polizei ist für ihren Rassismus bekannt, der vor allem bei Personenkontrollen zum Ausdruck kommt: Schwarze und arabischstämmige Jugendliche werden 20-mal so häufig kontrolliert wie weiße. Internationale Organisationen prangerten diesen Missstand bereits mehrfach an.

Gummiknüppeln, Granaten und Tränengas

Auch Polizeigewalt gegen Demonstrierende ist nichts Neues. Bereits während der Proteste der Gelbwesten 2018 setzte die Polizei Gummigeschosse ein, durch die mehrere Menschen ein Auge verloren. In vielen anderen europäischen Ländern wird auf solche Projektile aus Kautschuk verzichtet. Doch in Frankreich kommen die Lanceurs de Balle de Defense (LBD) auch bei den Rentenprotesten zum Einsatz - zusammen mit Gummiknüppeln, Granaten und Tränengas.

Ein Gewerkschafter wurde durch einen Granatsplitter am Auge getroffen, ein Journalist erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung an der Hand. Besonders gefürchtet ist die Sondereinheit auf Motorrädern BRAV-M, die während der Gelbwestenproteste gegründet wurde. In einer an die Nationalversammlung gerichteten Petition fordern mehr als 100.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, die Brigade aufzulösen, die zu einem „Symbol der Polizeigewalt“ geworden sei.

Die Menschenrechtsbeauftragte Claire Hédon erhielt seit Beginn der Rentenproteste vor zehn Wochen mehr als 60 Beschwerden. „Die Bilder und Augenzeugenberichte, die uns erreichen, zeugen von einer nicht akzeptablen Situation“, sagte Hédon der Zeitung „Le Monde“. „Ich bin sehr besorgt über die Eskalation der Gewalt. Eine Deeskalation ist nötig. Das ist die Verantwortung des Staates.“

Darmanin rechtfertigt die Polizeigewalt

Noch deutlicher wurde die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, die erklärte: „Sporadische Gewalttaten gewisser Demonstrierender rechtfertigen nicht den exzessiven Gewalteinsatz von staatlichen Beamten.“ Auch zur Wiederherstellung der Ordnung sei Gewalt nur als letztes Mittel erlaubt. Erste Aufgabe jedes Mitgliedslandes des Europarats sei es, die unter seiner Rechtsprechung stehenden Menschen und ihre Rechte zu schützen.

Die Proteste gegen die Rentenreform, die das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre hoch setzt, waren wochenlang friedlich verlaufen. Mit der Entscheidung der Regierung, das Projekt ohne Abstimmung an der Nationalversammlung vorbei durchzudrücken, begannen sich autonome Gruppen zu formieren, die Polizisten mit Wurfgeschossen und Feuerwerkskörper attackierten.

Ich bin sehr besorgt über die Eskalation der Gewalt. Eine Deeskalation ist nötig. Claire Hédon, Menschenrechtsbeauftragte

Innenminister Gérald Darmanin rechtfertigte die Polizeigewalt mit der „Radikalisierung“ von Protestierenden, die der extremen Linken zuzurechnen seien. Allein am Donnerstag sollen sich 1.500 Gewalttätige, die meist vermummt sind, in Paris unter die Demonstrierenden gemischt haben. Frankreichweit wurden an diesem Tag laut Innenministerium mehr als 400 Polizisten verletzt.

