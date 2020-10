Das Heilige Land ist wieder im Lockdown

Knapp zwei Wochen nach dem Beginn fordert der erneute Lockdown der Wirtschaft und dem Fremdenverkehr einen hohen Preis ab. Eine Reportage aus dem Heiligen Land, dem die Touristen abhanden gekommen sind.

Von Pierre Heumann (Tel Aviv)

Am See Genezareth führt Rimon Id ein Restaurant, das bis zu 300 Touristen Platz bietet. Doch weil ausländische Gäste seit dem 15. März nicht mehr ins Land reisen dürfen, ist es geschlossen – mit einer kurzen Unterbrechung im Sommer. Diese Zeit nutzte er, um zumindest einheimischen Gästen den Fisch aus dem berühmten See aufzutischen.

Doch jetzt, mit dem zweiten Lockdown, ist es auch damit vorbei ...