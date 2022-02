299 Bergleute hatten keine Chance. Nach der Explosion kam das Feuer. Das Grubenunglück an der Saar ist 60 Jahre her, auch Luxemburg trauerte.

International 7 1 6 Min.

Vor 60 Jahren

Das Grubenunglück von Luisenthal wirkt bis heute nach

Tom RÜDELL 299 Bergleute hatten keine Chance. Nach einer Explosion unter Tage kam das Feuer sekundenschnell - und damit der Tod. 60 Jahre nach dem schwersten Grubenunglück an der Saar wird den Opfern gedacht. Auch Luxemburg trauerte - und spendete.

(dpa/tom) - Es war kurz nach der Katastrophe. Emilio Forner erinnert sich, wie er am Zechentor des Bergwerks Luisenthal eintraf: „Da war die Hölle los. Viele haben geschrien: Hast du meinen Mann gesehen, was ist mit meinem Bruder?“ Dann wurden die ersten Verletzten herausgeholt, später die Toten. „Es war alles ganz schlimm“, erzählt der frühere Bergmann (82). Das Grubenunglück vor 60 Jahren in Völklingen-Luisenthal war die größte Bergwerkskatastrophe seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.



Am 7. Februar 1962 erschütterte gegen 7.45 Uhr eine Explosion in rund 600 Metern Tiefe das Abbaufeld Alsbachfeld des Steinkohlebergwerks. Gas und Feuer breiteten sich unter Tage blitzartig aus - 299 Männer starben, weitere 84 erlitten teils schwere Brandverletzungen. Was die Schlagwetterexplosion, also die Entzündung und „Abflammung“ von Grubengas, ausgelöst hatte, ist nie geklärt worden.

Der damalige Ministerpräsident Franz-Josef Röder (CDU) sprach von einem „rabenschwarzen Tag für den saarländischen Bergbau und die Bevölkerung“. Die gesamte Republik trauerte um die Bergleute. Beileidstelegramme aus aller Welt trafen in der saarländischen Stadt ein. Vom damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy bis hin zu Papst Johannes XXIII. reichte die Liste der Absender.

Luxemburg in solidarischer Trauer

Auch die damalige Großherzogin Charlotte und Premierminister Pierre Werner sandten Telegramme an Bundespräsident Lübke bzw. Bundeskanzler Konrad Adenauer.

Foto: Archiv Luxemburger Wort, 9. Februar 1962

Das „Luxemburger Wort“ berichtete am Tag nach der Katastrophe auf der Titelseite – zu diesem Zeitpunkt ist noch die Rede von 250 Toten, bis zur endgültigen Bilanz dauerte es mehrere Tage. Die Redaktion entsandte einen Korrespondenten an die Unglücksstelle, der sich in der Freitagsausgabe mit seinen Eindrücken zu Wort meldete. Er spricht bereits von 300 Menschenleben, die das Unglück gefordert hatte - und schildert besonders eindrucksvoll das Leid der Familien, die auf Nachricht von ihren Angehörigen warten:

„Alles ist still, niemand erhebt ein Klagewort, die Menge steht in tiefer Trauer. Ist Peter auch dabei? Er war nur verletzt, hat der Mutter Bescheid gesagt und ist wieder eingefahren, um den Vater zu suchen. So gehen die Gespräche gedämpft hin und her. An den Anschlagbrettern hängen die Listen mit den Namen der Verletzten. [...] Die Namen der Geborgenen und Vermißten sind mit Mann-schaftsnummer und Wohnort angegeben. Sie sind aus Luisenthal , Völklingen, Toley, Saarbrücken, Püttlingen, Mettlach usw. Bei einzelnen ist mit der Hand dazu geschrieben verletzt, vermißt, fehlen noch.“



Die Luxemburger Caritas startete eine Spendenaktion - unter Verweis auf die räumliche Nähe, aber auch auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge: Schon damals arbeiteten zahlreiche Grenzgänger aus dem Saarland im Großherzogtum.

Aufruf der Caritas Die schreckliche Grubenkatastrophe von Völklingen hat Hunderte von Arbeiterfamilien in Leid und Not gestürzt. Die Luxemburger Caritas hat bereits der Caritas der Nachbardiözese ihr Beileid ausgedrückt und ihr versprochen, nach Kräften zu helfen. Das Saarland ist für uns Luxemburger immediates Nachbarland. Viele Familien des Saarlandes haben verwandtschaftliche Beziehungen zu Luxemburg. Aus diesem Grenzgebiet kamen nach dem Kriege recht viele junge Mädchen als Hausangestellte in unsere Familien. Nicht zuletzt stehen im Dienste unserer Spitäler sowie in der, ambulanten Krankenpflege eine ganze Reihe von Schwestern, die unter den Opfern der Katastrophe das eine oder andere Mitglied ihrer Familie zu beklagen haben. Ihnen vor allem entbieten wir unser herzlichstes Beileid und gedenken ihrer Heim-gegangenen im Gebete. Allen von der Katastrophe betroffenen Familien, die meistens den einzigen Brotverdiener verloren haben, werden wir in christlicher Liebe durch unsere Gaben helfen. Spenden möge man abgeben bei der Pfarrgeistlichkeit oder einzahlen auf das Postscheckkonto der Caritas, Nr. 84 50, Luxemburg, mit dem Vermerk „Für die Witwen und Waisen der Grubenkatastrophe“.

(Luxemburger Wort vom 9. Februar 1962)

Noch Wochen später veröffentlicht das „Wort“ nummerierte „Subskriptionslisten“, auf denen die Spendensummen für die Angehörigen der Opfer notiert werden – anonym oder mit Namen.

Zur Trauerfeier nahe der Zeche kam der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke. Er sprach die Abschiedsworte: „Nur Gott weiß, wie viel Tränen hier geflossen sind. Vergeblich warten zu müssen, wenn die anderen von der Schicht zurückkehren. Den Kindern sagen zu müssen, dass der Vater nie wieder nach Hause kommt.“ Die Toten wurden in Reihengräbern ihrer Gemeinden beigesetzt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Emilio Forner am Denkmal für die Opfer des Grubenunglücks in Luisenthal. Oliver Dietze/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Emilio Forner am Denkmal für die Opfer des Grubenunglücks in Luisenthal. Oliver Dietze/dpa Angehörige vor dem Tor der Grube, wo sie zum Teil erst nach Tagen erfuhren, wer gerettet war und wer nicht. Foto: Archiv des Saarlandes, CC BY-ND 2.0 Die Rettungsfahrzeuge kamen aus der ganzen Umgebung. Foto: Archiv des Saarlandes, CC BY-ND 2.0 Der ehemalige Bergmann Emilio Forner, damals 22, steht im Eingangsbereich seines Hauses, wo er viele Andenken aus dem Bergbau gesammelt hat. Foto: Oliver Dietze/dpa Die US-Armee sandte Sanitätstruppen zur Unterstützung. Foto: Archiv des Saarlandes, CC BY-ND 2.0 Abschied von 287 Bergleuten auf der Trauerfeier am 10.02.1962. Foto: picture alliance / Heinz-Jürgen Dieser Rettungshubscharuber kam aus Ludwigshafen. Foto: Archiv des Saarlandes, CC BY-ND 2.0

Jährlich 299 Kerzen

Auch dieses Jahr werden am 7. Februar im Gedenken 299 Kerzen für die Todesopfer angezündet, wie der Vorsitzende des Luisenthaler Bergmannsvereins, Armin Schmitt, sagt. Die Lichter werden an einer Gedenkstätte unweit der früheren Zeche in einem Mauerverband aus 299 Steinen mit extra dafür angelegten Hohlräumen platziert. Zudem werde ein Kranz niedergelegt und später ein Gottesdienst in Völklingen stattfinden.

Flammendes Inferno an der Sauerbrücke Am 21. August 1967 ereignete sich in Martelingen ein folgenschwerer Verkehrsunfall, als ein mit Flüssiggas beladener Tanklastzug an der Sauerbrücke explodierte. Die traurige Bilanz: 22 Tote und 54 Verletzte.

„Das Erinnern ist sehr wichtig, ja unabdingbar“, sagt der Präsident des Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine des Saarlandes, Bernd Mathieu. „Das machen wir jedes Jahr.“ Die Katastrophe wirke bis heute nach – bei den betroffenen Familien und den Menschen, die damals im Einsatz waren: „Die leiden alle unter posttraumatischen Belastungsstörungen.“

Am Unglückstag waren 664 Bergleute im Alsbachfeld eingefahren. Die Detonation war heftig: Wettertüren wurden aus der Verankerung gerissen, der Schachtdeckel flog hoch und blieb im Gerüst hängen. Zunächst war das Ausmaß der Katastrophe unklar – die Rettungskräfte kamen aus der ganzen Umgebung. Die Zahl der Opfer schnellte immer weiter in die Höhe – Namenslisten brachten erst etliche Stunden später die traurige Gewissheit für Angehörige.

„Die Eindrücke vergisst man nie“, sagt Schmitt. Sein Vater war damals bei der Grubenwehr und von einer Nachbargrube zum Unglücksort gerufen worden. Er habe immer wieder von den vielen Toten berichtet. Das Schlimmste für ihn sei gewesen, die vielen Angehörigen zu sehen, die an den Ausgängen über Tage auf ein Lebenszeichen ihrer Liebsten gewartet hätten - und zu wissen: „Unten hat keiner mehr überlebt.“

Gerüchte, eine Zigarette oder die Glühwendel einer Bergarbeiterlampe, hätten das Gas entzündet, wurden nie bestätigt. Ein Unglück wie in Luisenthal hat es seitdem im deutschen Bergbau nicht mehr gegeben. Nach der Katastrophe wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, etwa eine Überwachung der Methangas-Konzentration eingerichtet und Gesteinstaubsperren installiert – um Explosionen auszubremsen.

30 Jahre Ramstein: Ausflug in den Tod Ramstein in der Pfalz. Hier geschah vor 30 Jahren das bislang schlimmste Flugunglück auf deutschem Boden. Offiziell forderte es 70 Todesopfer, mehr als 350 Menschen wurden schwer verletzt. Ein Rückblick auf die dramatischen Ereignisse.

Die Kohleförderung in der Grube Luisenthal wurde 2005 eingestellt. Im Sommer 2012 lief der komplette Bergbau im Saarland nach mehr als 250 Jahren aus.

Emilio Forner war beim Grubenunglück 22 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er auch unter Tage, aber im von der Explosion drei, vier Kilometer entfernten Südfeld. „Wir haben da nichts mitbekommen, mussten aber alle dann auch schnell raus“, sagt er. Als er nach der Katastrophe, keine Woche später, wieder zum Arbeiten in den Berg eingefahren sei, habe er anfangs Angst gehabt. „Es gab ja nur ein Thema. Und ich kannte einen Großteil der Toten.“





Fotos: Archiv des Saarlandes, 50. Jahrestag Grubenunglück von Luisenthal via Flickr, CC BY-ND 2.0