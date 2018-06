Das Gipfeltreffen: Unrealistische Erwartungen

Die nukleare Abrüstung Nordkoreas wird nach Ansicht von Experten bis zu 15 Jahren in Anspruch nehmen. Die Erwartungen an das Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-Un seien unrealistisch; und gefährlich.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang aus Washington

Bei ihrer letzten Auswertung kam die Denkfabrik RAND Corporation auf genau 141 Standorte in Nordkorea, die mit dem Atomprogramm des Regimes in Verbindung gebracht werden. Die Zählung basiert auf Erkenntnissen aus dem Jahr 2014. Vier Jahre später dürfte das über das Land verbreitete Netzwerk an Produktionsstätten für Nuklearbomben weiter angewachsen sein.



Soviel ist öffentlich bekannt ...