Zwei Stunden lang saßen am Montag Russlands Präsident Putin und US-Präsident Trump beisammen. Mit ungewissem Resultat. Lesen Sie, wie unsere Korrespondenten aus Moskau und aus Washington das Treffen in Helsinki bewerten.

Das Gipfeltreffen: Ein Punktsieg für ...

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind so schlecht wie lange nicht mehr. Doch der Dialog sei gut verlaufen, betont US-Präsident Trump kurz nach der Unterredung. Putin hingegen spricht von "nützlichen Gesprächen".

„Putin hat Trump besiegt“

Eine Analyse unseres Korrespondenten Stefan Scholl aus Moskau



Moskaus erster Erfolg in Helsinki gehörte der vaterländischen Autoindustrie. Wladimir Putin fuhr nicht wie bisher in einem Pullman-Mercedes sondern einer neuen Aurus-Limousine vor, „ein Symbol des neuen russischen Stolzes“, wie ein Staats-TV-Reporter verkündete.

Russlands zweiter Erfolg beim ersten vollwertigen Gipfeltreffen zwischen Putin und US-Präsident Donald Trump aber war eigentlich schon Vergangenheit. Beim Begrüßungsritual für die Presse gratulierte Trump Putin ausdrücklich zur Fußball-WM, „eine der besten aller Zeiten“, außerdem zum guten Abschneiden der russischen Nationalmannschaft. Damit endeten Russlands Erfolge zu erst einmal. Das protokollarische Lächeln beider Führer wirkte angespannt.

Zwar jubelte der nationalistische „TV Kanal Zargrad“ schon zu Beginn des Treffens: „Putin hat Trump besiegt.“ Begründung: Man treffe sich in Helsinki, also fast in Russland, in einer Zeitzone mit Moskau. „Die USA haben die neue Realität anerkannt und demonstrieren ihre Bereitschaft mit dem Russland zu reden, das sich von den Knien erhoben hat.“ Aber wie die Zeitung „Moskowski Komsomoljez“ protokollierte, erschien Putin mit 20 Minuten Verspätung im finnischen Präsidentenpalast, Trump aber mit 38 Minuten. Punktvorteil nicht unbedingt für Putin.

Was genau während der zwei Stunden besprochen wurde, wissen nur die beiden Hauptprotagonisten - und zwei Dolmetscher. AFP

Der redete zuerst einmal auch deutlich weniger, als der Amerikaner, sagte, es gelte, wunde Punkte zu besprechen. Trump antwortete mit einem deutlich breiteren Redeschwall: Man wolle über Handel, über Militärisches, über China und über Atomwaffen sprechen. Und weitaus nebulöser: „In unseren Händen befinden sich 90 Prozent der Atomwaffen, und das ist keine gute, das ist eine schlechte Sache.“ Was genau er damit sagen wollte, blieb bis auf Weiteres ein Geheimnis.

Beide Präsidenten zogen sich mit ihren Dolmetschern zu einem Gespräch unter acht Augen zurück, mit einer langen Themenliste. Schwerpunkte bedienten die Krise in der Ukraine, die amerikanischen Vorwürfe, russische Geheimdienste hätten sich in die Präsidentschaftswahlen eingemischt, und Trumps erklärten Wunsch, die iranischen Streitkräfte möglichst weitgehend aus Syrien zu entfernen.

Die russische Öffentlichkeit wartete nervös, der staatliche Nachrichtensender „Vesti.24“ ließ in einer Dauersendung einen heimischen Experten nach dem anderen zu Wort kommen. Allgemeine Stimmung: Strategisch können Trump und Putin durchaus Verbündete werden. Schließlich seien sie Gegenspieler jener Globalisierung, die die Europäer seit Jahren ausnutzen, um unter dem Schutz der USA ihre weltweiten Handelsinteressen durchzusetzen.

Aber auch den Amerikanern sei nicht recht zu trauen, das politische und militärische Establishment in Washington setze Trump massiv unter Druck, um zu verhindern, dass er auf Russland zugehe. „Und im November finden Kongresswahlen statt, erklärte der Amerikanist Alexander Domrin der Zeitung „Komsomolskaja Prawda“. „Deshalb wird Trump außenpolitisch keine wichtigen Zugeständnisse machen.“

Interfax meldete nach Putins und Trumps „Tête à Tête“, es habe statt der geplanten 90 Minuten etwas mehr als zwei Stunden gedauert – was die Kommentatoren in Moskau wieder als Erfolg werteten. Schon vor dem Gipfel war man sich in Moskau einig, je länger Putin mit Trump rede und sein überlegenes Charisma und seine Kompetenz auf den Amerikaner wirken lasse, umso wahrscheinlicher seien zählbare Erfolge für Russland.



Beim Lunch durften auch die Berater mit am Tisch sitzen. AFP





Trump ohne Trumpf

Eine Analyse unseres Korrespondenten Karl Doemens aus Washington

Die Begrüßung war kontrolliert. Ein kurzer Händedruck mit maliziösem Lächeln, und Wladimir Putin setzte wieder sein Pokerface auf. Donald Trump hatte sein Gastgeschenk schon vorher überreicht: ein offener Streit mit den NATO-Partnern, wilde Attacken auf das verbündete Deutschland und die Diffamierung der EU als „Feind“. Kurz vor dem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen legte der US-Präsident noch einmal nach. „Unsere Beziehung zu Russland war niemals schlechter“, bedauerte er bei Twitter. Schuld seien „viele Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit“ sowie die „manipulierte Hexenjagd“ wegen der Einmischung Moskaus im amerikanischen Wahlkampf.

Eine Distanzierung von den Verbündeten und der Politik des eigenen Landes, garniert mit frischer Nahrung für Verschwörungstheoretiker – besser hätte Putin die Begegnung selbst nicht inszenieren können. Schon vor dem ersten Gespräch hatte Trump praktisch alle Trümpfe aus der Hand gegeben, mit denen er Putin wegen dessen Ukraine-Politik oder der russischen Hackerattacken noch hätte unter Druck setzen können.

Eine "ganz außergewöhnliche Beziehung" will Trump zu Putin aufbauen. AFP





Schadenfreude sollte man darüber nicht empfinden. Immerhin vertritt Trump eine der ältesten Demokratien, in der die Medien trotz heftigster Anfeindungen des Präsidenten noch frei berichten können. Putin verkörpert ein autoritäres Regime, das die Fernsehsender überwacht, das Internet zensiert und kritische Journalisten mit Gewalt bedroht. Und trotz aller Verirrungen hat der US-Präsident in einem Punkt ja recht: Einen Rückfall in den Kalten Krieg kann niemand wollen. Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass sich die Beziehungen zwischen Washington und Moskau verbessern.

Was aber heißt das schon, wenn niemand sicher sein kann, auf welcher Seite Trump tatsächlich steht? Offensichtlich vertritt er nicht die Interessen der westlichen Allianz, die er mit seinen Ausfällen zu spalten versucht. Doch der Präsident arbeitet auch gegen Teile seiner eigenen Regierung und den US-Kongress, die Waffen an die Ukraine liefern, Sanktionen gegen Moskau verhängen und Diplomaten wegen Menschenrechtsverstößen ausgewiesen haben.

Zwar hat Trump versprochen, die besorgniserregende Einmischung in den US-Wahlkampf, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die Moskauer Unterstützung für den syrischen Diktator Assad anzusprechen. Doch klingen diese Zusicherungen ebenso pflichtschuldig wie leidenschaftslos.

Niemand weiß, was Trump und Putin während ihrer mehr als zweistündigen Begegnung wirklich besprochen haben. Ob es vertrauliche Zusagen oder Absprachen zu Lasten Dritter gab, wird man – wenn überhaupt – erst in ein paar Monaten erahnen können. Auf ausdrücklichen Wunsch von Trump waren in dem Raum nur zwei Dolmetscher anwesend. Weder seinen Außenminister Mike Pompeo noch seinen Sicherheitsberater John Bolton wollte er als Augenzeugen dabei haben.

Eine derart intransparente Verhandlungsweise ist in Demokratien ungewöhnlich. Über die wahren Motive Trumps kann man nur rätseln. Das sollte zu größter Vorsicht beim Umgang mit triumphalen Erfolgsmeldungen am Ende des Gipfels ermahnen. Niemand kann die Behauptungen überprüfen. In Singapur feierte sich der präsidiale Narzisst für einen angeblichen historischen Durchbruch im Verhältnis zu Nordkorea. Seither ist die nukleare Entwaffnung dort keinen Schritt vorangekommen.