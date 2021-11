Nach dem jüngsten Krieg um Berg-Karabach sind die Wunden noch nicht verheilt – viele Flüchtlinge leben noch immer in prekären Verhältnissen.

Ein Jahr nach dem Krieg um Berg-Karabach

Das Gefühl des Verlustes

Von André Widmer (Tsagkkadzor/Meghri)

184 Erwachsene und Kinder. Sie alle haben in einem Gebäude des Sportkomplexes in Tsaghkadzor 50 Kilometer nordöstlich der armenischen Hauptstadt Eriwan ein Dach über dem Kopf gefunden, nachdem sie vor einem Jahr vor dem Krieg in Berg-Karabach fliehen mussten. Die Unterkunft liegt etwas abseits des Dorfes, fast am Ende einer Ausfallstraße und deshalb relativ isoliert.

In einem früheren Pool der Anlage wachsen schon Bäume meterhoch in den Himmel, an einer Hauswand prangt ein Kunstwerk mit einem Sportler aus der Sowjet-Zeit. Neben dem Eingang des vom Sportlerheim zur Flüchtlingsunterkunft umfunktionierten Gebäudes ragen an diesem sonnigen Spätherbsttag die letzten Kohlköpfe aus dem Boden: Die Flüchtlinge haben einen Teil des Bodens hier zur Selbstversorgung umgenutzt.

Natürlich wussten wir, dass es einen neuen Krieg geben wird. Wir erwarteten aber nicht einen Krieg in diesem Ausmaß. Artur Babayan

Überrascht von der Heftigkeit des Krieges

Auch der 50-jährige Artur Babayan und seine Familie wohnen derzeit hier im großen Gebäude mit den langen, leeren Korridoren, in einer der oberen Etagen. „Natürlich wussten wir, dass es einen neuen Krieg geben wird. Wir erwarteten aber nicht einen Krieg in diesem Ausmaß“, so Babayan. Die Familie lebte im Dorf Aknaghbyur bei Hadrut in Berg-Karabach und wurde am 6. Oktober vor der vorrückenden aserbaidschanischen Armee evakuiert.

Artur Babayayn ist aus der Region Hadrutr in Berg-Karabach geflohen und lebt nun in einer früheren Sportlerunterkunft 50 Kilometer außerhalb von Eriwan. Foto: André Widmer

Artur Babayan, der wegen Nachwirkungen von Kriegsverletzungen aus dem ersten Krieg um Berg Karabach in den 1990er-Jahren an einem Stock geht, hoffte, dass die Kampfhandlungen ähnlich wie 2012 und 2016 nur einige Tage dauern würden. Doch die Nachricht, dass die gegnerischen Streitkräfte das nahe Jabrail eingenommen hatten, zerstörten diese Illusion schon bald. „In Jabrail haben wir in zwei Tagen 600 bis 700 Soldaten verloren“, erklärt Artur Babayan.

Nach einer Zwischenstation in Togh verließen Babayan und seine Familie Anfang November schließlich Berg-Karabach auf einer Nebenstraße durch den Lachinkorridor und reisten nach Armenien. Hätte der Krieg verhindert werden können? „Es wäre möglich gewesen, wenn wir Lachin und Kelbajar als Korridor behalten und die anderen Regionen Agdam, Jabrail, Zangilan, Fizuli und Gubadli zurückgegeben hätten“, meint Artur Babayan. Denn diese Gebiete waren vor dem ersten Krieg in den 90er-Jahren fast vollständig von ethnischen Aserbaidschanern besiedelt und dienten danach als Pufferzone vor der Waffenstillstandslinie von 1994.

Nun liegt das zweistöckige Wohnhaus der Familie Babayan mit seinen 70 Bäumen im Gebiet Hadrut unter aserbaidschanischer Kontrolle. Was Babayan, seiner Frau und den Kindern bleiben sind nur noch die Kleider, einige Dokumente, Fotos vom Haus auf dem Smartphone und die Hoffnung, irgendwann wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Gerne würden sie zurück nach Berg-Karabach. Die international nicht anerkannte Regierung von Artsakh, wie die Armenier das Gebiet seit 2017 nennen, habe ihnen beschieden, drei Jahre mit der Rückkehr zu warten. „Wir vermissen unser Haus“, so Babayan.

Über 65.000 Armenier aus Berg-Karabach leben in Armenien

Der Krieg von 2020 ist eine Folge der ungelösten Probleme aus dem ersten Krieg um Berg-Karabach. 1988 wollten sich die Armenier in der mehrheitlich armenisch besiedelten Region Berg-Karabach von der aserbaidschanischen SSR lossagen, 1991 löste Aserbaidschan den Autonomen Oblast Berg-Karabach auf, nachdem dieser seine Unabhängigkeit erklärt hatte. Daraufhin brach der erste Krieg um Berg-Karabach los, dem 30.000 Menschen zum Opfer fielen. Die Armenier konnten nicht nur die Kontrolle über Berg-Karabach erlangen, sondern eroberten auch sieben umliegende Provinzen, welche mehrheitlich von Aserbaidschanern bevölkert waren. Es fand eine faktisch ethnische Trennung zwischen Armeniern und Aserbaidschan statt: Aus Armenien, Berg-Karabach und den umliegenden Gebieten flohen 185.000 beziehungsweise 684.000 Aserbaidschaner, aus Aserbaidschan fast 300.000 Armenier (alle Zahlen stammen vom UNHCR).

Dem Waffenstillstand von 1994 folgte nie ein Friedensabkommen. 27 Jahre Verhandlungen unter der Ägide der OSZE (Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa) führten zu keinen nennenswerten Ergebnissen. Am 27. September 2020 schließlich begann der zweite Krieg um Berg-Karabach. Die in den letzten Jahren technisch hochgerüstete aserbaidschanische Armee war den armenischen Streitkräften weit überlegen und eroberte insbesondere im südlichen Teil der Front entlang der iranischen Grenze große Gebiete zurück. Am 9. November 2020 kam ein von Russland vermittelter Waffenstillstand zustande. Dieser sah nicht nur das Ende der Kampfhandlungen, sondern auch die Rückgabe der armenisch besetzten Gebiete Lachin, Kelbajar und Agdam vor. Um die 2.000 Angehörige einer russischen Friedenstruppe wurden ins Konfliktgebiet verlegt.

Fast 200 Flüchtlinge wurden in einem Sportkomplex in Tsakhadzor, 50 Kilometer von Eriwan entfernt, untergebracht. Foto: André Widmer

Experten gehen davon aus, dass das Abkommen vom 9. November eine vollständige Vertreibung der Armenier aus dem Rest von Berg-Karabach verhindert hat. „Russland übte offensichtlich Druck auf Aserbaidschan aus, seine Militärkampagne zu beenden, und wollte wahrscheinlich, dass es früher aufhört. Die Aserbaidschaner hatten jedoch auch ihre eigenen Gründe, damit aufzuhören. Sie hatten ihr Hauptziel erreicht, die Stadt Shusha zu erobern. Hätten sie weitergemacht und Stepanakert (die Hauptstadt der Region Berg-Karabach, Anm. der Red.) angegriffen, bestand die ernsthafte Gefahr eines viel größeren Blutvergießens und einer Eskalation, da den Armeniern immer noch Langstreckenraketen zur Verfügung standen“, erklärt beispielsweise Thomas de Waal, Kaukasus- und Osteuropaexperte von Carnegie Europa und Autor des Buches „Black Garden“.

Das Ergebnis des Krieges: Offiziell über 6.900 gefallene Soldaten, 188 tote Zivilisten und Aserbaidschan kontrolliert nun wieder 7.300 der einst 11.000 Quadratkilometer, die die Armenier während 27 Jahren besetzt hielten. Während des Krieges flüchteten 90.000 Armenier aus Berg-Karabach und 40.000 Aserbaidschaner aus den Gebieten nahe der neuen Front. Im März lebten noch rund 66.051 Geflüchtete aus Berg-Karabach in Armenien.

„Wir haben keinen Status“

An der Grenze zum Iran liegt die armenische Kleinstadt Meghri. Durch diese Region Armeniens könnte dereinst die im Waffenstillstandsabkommen von 9. November 2020 festgelegte Verkehrsverbindung zwischen Aserbaidschan und dessen Exklave Nachitschewan führen.

In Meghri lebt seit Mitte Februar auch Novella Balayan mit ihrem Mann. Sie flüchtete aus Hadrut in Berg-Karabach via Stepanakert nach Eriwan zu ihren Kindern, wo das Ehepaar einige Monate verbrachte. Dann fand ihr Mann in Meghri eine Arbeitsstelle als Polizist. In einem alten mehrstöckigen Wohnblock haben sie sich eingemietet. Wenn ihr Mann nächstes Jahr pensioniert wird, wollen sie nach Eriwan zu den Kindern ziehen.

Wir kriegen hier überhaupt keine Unterstützung. Novella Balayan

Meghri liegt zwar klimatisch günstig, hier wachsen Khaki und Granatäpfel. Doch das Städtchen ist geografisch und verkehrstechnisch auch ziemlich isoliert vom restlichen Armenien. Novella Balayan sieht ihre Kinder und Neffen deshalb nur alle zwei Monate. Trotz des Jobs des Ehemanns erhalten sie auch Unterstützung von den Nachbarn. „Die Wohnung kostet 60.000 Dram (109 Euro, Anm. der Red.)“, verrät Novella Balayan, die in Hadrut ein Schmuckgeschäft und im besetzten Jabrail eine von den dort stationierten armenischen Soldaten frequentierte Apotheke betrieb und nun die Wohnung in Meghri hütet.

Vom armenischen Staat erhofft sie sich mittlerweile gar nichts mehr. Wer in Berg-Karabach lebe und das Haus verloren habe, kriege dort immerhin die Miete erstattet, nicht aber, wer nach Armenien geflüchtet sei, so die 55-Jährige. Sie seien nicht einmal als Flüchtlinge registriert. „Wir kriegen hier überhaupt keine Unterstützung“, sagt sie. „Erzählen Sie von unserem Fall, wir haben keinen Status“, sagt sie noch vor der Abfahrt des Journalisten.

