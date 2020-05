Spektakuläre Bilder aus Philippsburg in Baden-Württemberg: Zwei Kühltürme eines still gelegten AKWs wurden gesprengt.

Das Ende eines Kernkraftwerks

(dpa) - In Philippsburg in Baden-Württemberg ging am Donnerstag die Ära des Atomstroms zu Ende. Die beiden Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks Philippsburg fielen nach einer erfolgreichen Sprengung in sich zusammen.

Der letzte Block des Kraftwerks wurde am 31. Dezember 2019 abgeschaltet. Nun wird es zurückgebaut.

