Dass Atomkraftwerke warme Gefühle auslösen können, ist nahezu unvorstellbar. In Frankreich jedoch kämpft ein ganzes Dorf für den Erhalt seiner beiden Kernreaktoren.

International 1 4 Min.

Das Dorf, das die Atomkraft liebt

Feinde und Freude des Atomkraftwerks Fessenheim leben nah beieinander. Räumlich trennt sie nur der Rhein. Doch Welten liegen zwischen ihnen, wenn es um ihre Meinung zu diesen ältesten noch laufenden Atomreaktoren Frankreichs geht.

(dpa) - Auf der deutschen Rheinseite fordern Bürgerinitiativen und Politik seit Jahren vehement das Ende der Anlage. Die Argumente der baden-württembergischen Landesregierung: Bei einem schweren Unfall in Fessenheim, das unmittelbar an der deutsch-französischen Grenze liegt, müsste das rund 20 Kilometer Luftlinie entfernte Freiburg komplett evakuiert werden. Zudem stehe das Atomkraftwerk nicht auf ewig festem Grund - rechtsrheinisch liege die erdbebenstärkste Region Deutschlands. Gegen Erdbeben seien die Reaktoren nur unzureichend gesichert.



Fessenheim: Macron bestätigt Schließung von Atomkraftwerk

Im Elsass dagegen kämpfen Politiker, Gewerkschaften und Anwohner wohl genauso erbittert um die Erhaltung des rund 40 Jahre alten Kraftwerks. Doch jetzt haben sie den Kürzeren gezogen. Politik und Betreiber EDF haben den Betriebsstopp der Anlage für Ende 2018 oder Anfang 2019 angekündigt - und in Fessenheim versteht man die Welt nicht mehr.



Das Kraftwerk ist so gefährlich nun auch wieder nicht.

„Das Kraftwerk ist so gefährlich nun auch wieder nicht“, sagt Philippe Mailly, ein älterer Herr aus dem nahegelegenen Rouffach. Besser gesichert als die Anlage in Tschernobyl mit ihrer Atomkatastrophe im Jahr 1986 sei es allemal. „Wenn es in die Luft fliegt, fliegt es in die Luft. Ich glaube, man sollte daran nicht zu viel denken“, sagt er noch, bevor er an schmucken Fachwerkhäusern vorbei zur Post geht.

„Ich kenne Fessenheim nur mit dem Kraftwerk“, sagt eine Bäckereiverkäuferin. „Mich hat es noch nie gestört.“ Und einer Passantin, die auf dem Weg zur Bank ist, machen die Reaktoren mehr Angst, wenn sie erst einmal abgeschaltet sind. „Solange das Kraftwerk läuft, wird es wenigstens überwacht.“



Eng verbandelt

Die Anlage gehört zu den ältesten in Frankreich. ONLY FRANCE

Es ist klar: Fessenheim ist mit dem Kraftwerk eng verbandelt. Unzählige Hochspannungsleitungen prägen den Blick auf den Ort und das dahinterliegende Bergpanorama der Vogesen. 80 Prozent der Steuereinnahmen verdankt die Kommune dem Kraftwerk, wie französische Medien vorrechnen. An den Toren der Anlage selbst hängen große Transparente. Auf einem heißt es: „Das Kraftwerk ist sicher. Auf dass es bestehen bleibe.“ Auf Französisch reimt sich das.

Generell hat die Kernkraft einen vergleichsweise guten Stand in der öffentlichen Meinung der Franzosen. In einer repräsentativen Umfrage sprachen sich 2016 mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) gegen die Schließung von Anlagen aus. In Deutschland dagegen will eine große Mehrheit den Atom-Ausstieg.

Zuletzt stammte in Deutschland nur knapp jede achte Kilowattstunde aus einem Atomkraftwerk. In Frankreich liegt der Atomanteil am Strommix dagegen noch bei rund drei Vierteln. Eigentlich sollte dieser Anteil bis 2025 auf 50 Prozent sinken. Doch das Ziel verschob Umweltminister Nicolas Hulot nun um bis zu zehn Jahre nach hinten.



"Abschaltung ist unsinnig"



Warum dann ausgerechnet das Kraftwerk in seiner Kommune schließen muss? Das fragt sich Fessenheims Bürgermeister Claude Brender. „Man hat uns als politische Geiseln genommen“, sagt er in seinem Büro im kleinen Rathaus. Ex-Präsident François Hollande habe das Thema einst entdeckt, um damit die Stimmen der Atomkraftgegner zu gewinnen.



Dabei sei die Abschaltung unsinnig: Das Kraftwerk sei abbezahlt, höchst rentabel - und sicher. Warum dann so viele Menschen Angst vor den Reaktoren haben? „Sie sind Opfer von Falschinformationen.“ Viel gefährlicher seien Kohlekraftwerke, wie es sie in Deutschland zu Hauf gebe. Deren Emissionen machten krank.



Französischer Energiekonzern: EDF ächzt weiter unter Atomproblemen

Wegen der Schließung würden nun viele der rund 2200 direkt oder indirekt beim Kraftwerk Beschäftigten ihre Arbeit verlieren. 300 Menschen, so rechnet Brender vor, werden Fessenheim wahrscheinlich den Rücken kehren - bei insgesamt 2400 Einwohnern. Steuereinnahmen von drei Millionen Euro jährlich gingen flöten. „Man reißt uns einen Teil von uns selbst heraus.“

Brender fordert eine Schonfrist: Mindestens bis 2021 solle das Kraftwerk noch am Netz bleiben, bis eine seiner Betriebserlaubnisse auslaufe. Diese Zeit sei nötig, um neue Stellen zu schaffen.



20 Jahre Arbeit

Der Rückbau des umstrittenen Atomkraftwerks wird nach Angaben des Standortleiters 20 Jahre dauern. Als Erstes stehe eine Vorbereitungsphase von fünf Jahren an, sagte Kraftwerksleiter Marc Simon-Jean dem französischen Sender France Bleu Alsace am Donnerstag. Während dieser Zeit würden die Brennstäbe vollständig aus dem Kraftwerk entfernt.

Der eigentliche Rückbau dauere anschließend rund 15 Jahre. Am Ende solle der natürliche Zustand des Standorts wieder hergestellt sein. Das älteste noch laufende Atomkraftwerk Frankreichs soll Ende 2018 oder Anfang 2019 vom Netz genommen werden. Das Datum hatte der Kraftwerksbetreiber EDF zuletzt bestätigt. Die Anlage direkt an der deutsch-französischen Grenze gilt Kritikern als Sicherheitsrisiko. In Deutschland wird schon seit Jahrzehnten seine Abschaltung gefordert. Die Zahl der direkt beim Betreiber EDF Beschäftigten wird sich den Angaben zufolge innerhalb von zwei Jahren drastisch reduzieren: von derzeit 757 auf 331. Am Ende der fünfjährigen Vorbereitungsphase sollen nur noch 60 Mitarbeiter übrig sein, wie Simon-Jean sagte.

Industriepark als Alternative



Dass die Regierung unter Präsident Emmanuel Macron darauf eingeht, ist unwahrscheinlich. Gerade erst wurde ein Komitee mit Staats- und Wirtschaftsvertretern sowie Gewerkschaftern geschaffen, das die Gegend auf ihre Zukunft nach der Kernkraft vorbereiten soll. Im Gespräch ist ein deutsch-französischer Industriepark.Der Kraftwerksbetreiber EDF plant den Rückbau des Kraftwerks.



Die Zukunft der Anlage ist ungewiss. AFP

Doch die Anlage abzureißen, wäre „idiotisch“, sagt Jean-Luc Cardoso, Techniker und Gewerkschafter, der seit fast 30 Jahren in dem Kraftwerk arbeitet. Er und seine Gewerkschaft CGT sehen noch eine große Zukunft für die Anlage. Ihnen schwebt vor, das abgeschaltete Kraftwerk in eine Art Fortbildungszentrum für Techniker und Ingenieure zu verwandeln, wo sie beispielsweise an echten Tanks Risse erkennen lernen könnten.



Führungswechsel in Atomzentrale Cattenom: Thierry Rosso wird neuer Direktor

Und ganz ohne Ersatz für das Kraftwerk komme Fessenheim auch nicht aus, sagt Cardoso - allein schon, um die Stromnetze stabil zu halten. Der 50-Jährige wirft ein neues Gaskraftwerk ins Rennen. Am besten jedoch wäre aus seiner Sicht: ein neues Atomkraftwerk.