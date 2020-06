Das deutsche Gesicht der Corona-Pandemie: Verehrt und verachtet zugleich

Am Virologen Christian Drosten zeigt sich, warum Wissenschaftler nicht für Politik zuständig sind.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Und dann auch noch die „Bunte“! Es war Ende April, als Deutschlands Marktführerin in Sachen Promi-Klatsch befand, es sei nun so, dass man mit Christian Drosten Auflage und also Kasse machen könne. Und so druckte das Blatt, das sich selbst „Illustrierte“ nennt, ein Foto des Virologen auf die Titelseite unten links.

Damit war der Chef des Instituts für Virologie an der Berliner Charité auf dem Niveau der „Seelen-Beichte“ der Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco-Hannover gelandet und der „Enthüllungen“ über den Tod der deutschen Ex-Kanzler-Gattin Hannelore Kohl ...