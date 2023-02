Lange hat Deutschland sich vorgemacht, es könne Unangenehmes outsourcen und Verantwortung verweigern. Mit dem Ukrainekrieg hat sich das erledigt.

Deutschland

Das bittere Ende des deutschen Wir-sind-die-Guten-Spiels

Lange hat Deutschland sich vorgemacht, es könne Unangenehmes outsourcen und Verantwortung verweigern. Mit dem Ukrainekrieg hat sich das erledigt.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Ein Jahr dauert der Krieg in der Ukraine schon an. An diesem Samstag sind es 366 einzelne Tage, 8.784 einzelne Stunden - und schon einzelne Minuten können sich ja ins Unerträgliche zerdehnen, wenn sie erfüllt sind von Unsicherheit, von Angst oder von akuter Gefahr. All das wird seit Wladimir Putins Überfall auch in Deutschland empfunden - was man angesichts der brutalen und mörderischen Kriegswirklichkeit zwischen Lwiw und Luhansk für den reinen Selbstbezug halten kann und deshalb verdammen.

Nur ändert das gar nichts daran, dass die Welt seit dem 24. Februar 2022 eine andere ist - und dass Deutschland sich schwertut damit, das überhaupt nur anzuerkennen, geschweige denn eine wirkliche Debatte darüber zu beginnen, wie es selbst denn nun, im Jahr 2023, darin steht. Betonung auf: wirklich.

Denn es wird ja fast ununterbrochen geredet im größten Land der EU, allerdings von fast immer denselben Leuten - Sahra Wagenknecht, Norbert Röttgen, Richard-David Precht, Herfried Münkler … - und an immer denselben Orten: Anne Will, Maybritt Illner, Maischberger, Lanz, Deutschlandfunk … All diese Unterhaltungen klingen wie ein sehr langes und sehr aufgeregtes Selbstgespräch, das nur ein einziges Thema kennt: Darf, soll, muss Deutschland der Ukraine Waffen liefern, falls ja, welche. Und kann es, wenn es Kampfpanzer und Granaten in einen heißen Krieg schickt, überhaupt noch zu den Guten gehören und von sich sagen, dass es nach zwei von ihm verursachten Weltkriegen seine Lektion gelernt hat?

Das Wort „Nation“ ist zu vermeiden

Das sind wichtige Fragen. Erst recht, weil sie die deutsche Gesellschaft spalten; das Wort „Nation“ in diesem Zusammenhang ist zu vermeiden, denn die eine Seite würde es schon für eine Provokation halten und die andere für Unterstützung. Dummerweise werden diese Fragen ständig mit Friedensverhandlungen zwischen den Kriegsparteien verknüpft und, fern jeder Realität, als ein Entweder-oder behandelt - was garantiert, dass der Redefluss noch lange mäandern wird.

In ihm droht der Kern der Kriegs-Causa samt ihren Folgen unterzugehen. Dass Deutschland ganz offensichtlich - und vom Bundeskanzler bereits drei Tage nach dem russischen Angriff in seiner „Zeitenwende“-Rede erklärt - nicht mehr so weitermachen kann wie in den dreißig Jahren seit dem Ende des Kalten Krieges, wenn ihm der Heiße so nahe rückt, geographisch und bündnismäßig und mit all seinen Folgen, die ja nicht allein militärische sind. Und dass es deshalb schleunigst analysieren muss, wo Veränderung nottut - Not im Sinn des Worts! - und wie sie aussehen soll.

Jetzt rächt sich, dass die Frage nach Deutschlands politischer Rolle in der Welt nie ernsthaft diskutiert wurde.

Jetzt rächt sich, dass die Frage nach Deutschlands politischer Rolle in der Welt und erst recht in Europa zwanzig Jahre alt ist, mindestens - aber nie ernsthaft diskutiert wurde. Zwar steckt die Republik in der EU immer ein wenig in der Klemme - weil die anderen 26 einerseits Führung erwarten, andererseits aber Argwohn hegen, Berlin könnte es damit übertreiben. Aber zusammengenommen haben die Kanzler vom späten Helmut Kohl bis zum frühen Olaf Scholz alle Aufforderungen zu mehr Verantwortung stur überhört, lieber von Deutschlands wirtschaftlicher Stärke gelebt und auf die politische gepfiffen.

Abhängig von Russland und China

Allerdings haben sich Gerhard Schröder und Angela Merkel da böse vertan: Sie haben sich und der Republik vorgemacht, Profit und Politik ließen sich auseinanderhalten, Deutschland könne sich in Abhängigkeiten begeben - beim Gas von Russland genauso wie beim Auto-Export und Technik-Import von China - und müsse dafür nicht bezahlen. Mit Pandemie und Krieg sind nun die Rechnungen da.

Es sieht nicht so aus, als hätten Politik und Gesellschaft begriffen, dass „Zeitenwende“ mehr ist als ein Wort.

Bitter dabei: Es sieht nicht so aus, als hätten Politik und Gesellschaft begriffen, dass „Zeitenwende“ mehr ist als ein Wort. In der größten Energiekrise des freien Europa versucht sich Deutschland schon wieder im Wir-sind-aber-die-Guten-Spiel. Kernkraft-Strom und Fracking-Gas sollen, bitte schön, andere produzieren - Berlin importiert und steht sauber da. Fürs Militärische gibt’s die NATO mit den USA vorneweg, und in der EU blockiert Scholz gern den Kollegen Emmanuel Macron, statt gemeinsam mit ihm die deutsch-französische Achse zu schmieren.

Das Prinzip ist ebenso schlicht wie verlogen: Unangenehmes wird outgesourct - Landesverteidigung, Energiesicherung - oder zugunsten des Kapitalertrags ignoriert. Menschenrechtsverletzungen in China? Pöh. So kann das alles nicht bleiben, nein. Und wird es auch nicht.

Denn im Regierungsviertel haben es die meisten endlich begriffen: Die Jahrzehnte der bequemen Verantwortungsverweigerung sind vorbei. Nun muss darüber geredet werden, wie es weitergehen soll mit Deutschland. Mit Unsicherheit, ja. Aber ohne Angst.

