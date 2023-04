Das Aus für Atomenergie muss gemeinschaftlich beschlossen werden

Kommentar zum Atomausstieg in Deutschland

Foto: AFP

Ausgestrahlt: Heute endet in Deutschland vorerst das Atomzeitalter. Die letzten drei am Netz verbliebenen Kernkraftwerke werden zum 15. April heruntergefahren. Sollten sie rückgebaut werden, wird dies jedoch mehrere Jahre in Anspruch nehmen.