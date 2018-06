„Das allein ist schon ein Sieg“

Damit Kamerun ein Stabilitätsanker in Afrika bleibt, muss das Land die Präsidentschaftswahlen geordnet abwickeln. Bernard Njonga fordert Langzeitpräsident Paul Biya mit seiner Agrarrevolution heraus.

In Luxemburg und in Kamerun wird in diesem Herbst gewählt. Das ist auch schon die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem kleinen Land im Herzen Europas und dem großen Staat in der Mitte Afrikas. Denn während hierzulande Jeremy Rifkin von der dritten industriellen Revolution träumen lässt, will Bernard Njonga in seiner Heimat den Traum von der landwirtschaftlichen Revolution verwirklichen.



Bernard Njonga ist eine charismatische Figur in seinem Land; er ist seit Jahrzehnten ein leidenschaftlicher Fürsprecher der Landbevölkerung und setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes ein, die auf der Landwirtschaft fußt ...