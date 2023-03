Laut WHO sind bisher fast sieben Millionen Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Doch das ist vermutlich weit untertrieben.

Drei Jahre Notstand

Darum sind die offiziellen Zahlen zu den Corona-Toten trügerisch

Von Steve Bissen (Text), Christian Mertes und Mara Mohnen (Grafiken)

6.866.434 Opfer: Laut WHO ist das die offizielle Zahl der Menschen, die in den vergangenen drei Jahren weltweit im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Mehr als eine Million dieser Todesfälle sind alleine in den USA zu verzeichnen, währenddessen Afrika, China und Teile Asiens offenbar wesentlich milder durch die Pandemie kamen. Allerdings sind diese Daten mit äußerster Vorsicht zu genießen: Denn es ist kein Zufall, dass es die meisten bestätigten Fälle in Europa und Nord- und Südamerika gibt, wo eben auch am meisten getestet wurde und wird. Und in vielen Ländern werden Corona-Sterbefälle nicht ausreichend dokumentiert - entweder bewusst aus Propagandazwecken wie in China oder Nordkorea oder aus Mangel an Ressourcen zur statistischen Erfassung.

Daher gilt die sogenannte Übersterblichkeit auch als wichtiger Indikator im Vergleich zur offiziell erfassten Zahl der Todesfälle. Sie beschreibt, um wie viel die Zahl der Sterbefälle während der Corona-Pandemie höher liegt als in den vorangegangenen Jahren. Und erst im Dezember 2022 hat die WHO eine Studie veröffentlicht, wonach alleine in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 14,8 Millionen Menschen durch die Pandemie starben, die ohne Corona nicht gestorben wären. Damit übertraf die Schätzung schon damals die Zahl der bisher gemeldeten fast sieben Millionen Corona-Toten bereits deutlich.

Anzahl der Corona-Toten weltweit: coronavirus 6.866.434 Quelle: WHO | Stand: 13.3.2023 Luxemburg Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19: coronavirus 1.222 Quelle: Ministerium für Gesundheit | Stand: 13.3.2023 Corona-Tote pro 100.000 Einwohner: bar_chart 194,85 Quelle: WHO | Stand: 13.3.2023 Anzahl registrierter Corona-Infektionen: medical_mask 317.367 Quelle: WHO | Stand: 13.3.2023

Darunter fallen auch Personen, die sich mehrfach mit Covid-19 infiziert haben.





