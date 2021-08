Sieben Studierende der TU Darmstadt zeigten Vergiftungserscheinungen, ein junger Mann ist in kritischem Zustand.

International 1

Darmstadt

Ermittlungen nach mutmaßlichem Giftanschlag an deutscher Uni

Sieben Studierende der TU Darmstadt zeigten Vergiftungserscheinungen, ein junger Mann ist in kritischem Zustand.

(dpa/tom) - Im Fall eines mutmaßlichen Giftanschlags an der Technischen Universität Darmstadt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes. Die Polizei richtete die zunächst 40-köpfige Mordkommission mit dem Namen „Licht“ ein, wie sie am Dienstag mitteilte.

„Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren und die Polizei tut alles, um zeitnah den oder die Verursacher zu ermitteln.“ Am Montag waren sieben Menschen auf dem Campus Lichtwiese mit Vergiftungserscheinungen wie Unwohlsein und bläuliche Verfärbungen an den Gliedmaßen in Kliniken gebracht worden, ein 30 Jahre alter Student befand sich in einem kritischen Zustand.

Alle Betroffenen hatten im Gebäude „L2.01“ der Technischen Universität etwas gegessen oder getrunken. Das Gebäude wurde mit einem Großaufgebot geräumt und nach Lebensmitteln durchsucht.

Vor vier Jahren: "Ein besonders abscheuliches Verbrechen" In der Urteilsbegründung im Prozess um die Giftmorde von Bereldingen fanden die Richter vor sechs Wochen harte Worte für den Angeklagten. Nun geht Gilles L. in Berufung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Südhessen wurden im Tatzeitraum zwischen Freitag und Montag (20.8.-23.8.) unter anderem mehrere Milchpackungen und Wasserbehälter mit einem gesundheitsschädlichen Stoff versetzt. Besonders auffällig soll der beißende Geruch der betroffenen Flüssigkeiten sein. Um welchen gesundheitsschädlichen Stoff es sich genau handelt, sei bekannt, aus ermittlungstaktischen Erwägungen hält die Staatsanwaltschaft diese Information aber zurück. Eine weitere Gefährdung besteht laut Polizei nicht.