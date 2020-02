Dans l'oeil du cyclone

2016, Alep en Syrie est sous les bombes. Hamza, jeune chirurgien, opère les blessés, son épouse Waad filme la guerre, pour Sama, leur fille, afin que plus tard elle sache.

Un sous-sol, dans la fumée blanche et grise des explosions, dans le fracas des obus qui sifflent et s’écrasent, et dans la pénombre des dalles jonchées de gravats, où l’on court dans la poisse du sang répandu.



C’est le sous-sol d’un hôpital voudrait-on croire mais c’est une sorte de cave, il n’y a plus d’hôpital, Bachar al-Assad bombarde les hôpitaux aussi, mais il reste des médecins, qui pour partie sont des étudiants formés dans l’urgence, des jeunes gens qui une nuit deviennent chirurgiens, parce que des blessés arrivent sans cesse, chairs déchirées, entre vie et mort souvent, qu’il faut opérer de suite, avec ce qu’on a, très peu, dans cette ville d’Alep en 2016, où se produit ce qui se produit à Idlib ces jours-ci, à savoir le massacre par Al-Assad de sa propre population, par bombardements par barils, au napalm, au phosphore, comme le rappelle Raphaël Pitti, médecin urgentiste de France, qui en Syrie contribue à la formation des «chirurgiens» que l’on voit là, dans ce film «Pour Salma» dont Pitti a accompagné la projection en avant-première lundi au CNA à Dudelange ...